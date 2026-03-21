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Matsya Jayanti 2026: आज है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की जयंती, पढ़ें प्रलय से सृष्टि बचाने की अद्भुत कथा

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 09:12 AM

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Matsya Jayanti 2026: 21 मार्च 2026, शनिवार को पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मत्स्य जयंती मनाई जा रही है। यह दिन भगवान भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह...

Matsya Jayanti 2026: 21 मार्च 2026, शनिवार को पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मत्स्य जयंती मनाई जा रही है। यह दिन भगवान भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और जीवन के संरक्षण का संदेश भी देता है।

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मत्स्य जयंती का धार्मिक महत्व
हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाली थी, तब भगवान भगवान विष्णु ने मत्स्य (मछली) का रूप धारण किया था। इस अवतार के माध्यम से उन्होंने राजा सत्यव्रत (जो बाद में मनु कहलाए) को जीवन और सृष्टि के संरक्षण का मार्ग दिखाया। इस दिन को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजा और दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है।

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मत्स्य अवतार की कथा
पुराणों के अनुसार, एक बार राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक छोटी मछली आई, जिसने उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, लेकिन वह मछली तेजी से बड़ी होती गई। अंततः वह मछली विराट रूप धारण कर बोली कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा को आने वाले प्रलय के बारे में बताया और एक नौका तैयार करने को कहा। प्रलय के समय भगवान ने उसी नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाकर सृष्टि को बचाया।

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यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं और समय रहते संकेत देते हैं।

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पूजा विधि और परंपराएं
मत्स्य जयंती के दिन भक्तजन सुबह स्नान कर व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं।

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पूजा के प्रमुख चरण:
घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
पीले फूल, तुलसी और प्रसाद अर्पित करें।
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें।
गरीबों को दान दें और जरूरतमंदों की सहायता करें।

इस दिन विशेष रूप से तुलसी का महत्व माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है।

पर्यावरण और जीवन का संदेश
मत्स्य अवतार की कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। प्रकृति और जीव-जंतुओं का संरक्षण। मछली, जो जल जीवन का प्रतीक है, हमें यह सिखाती है कि जल और पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज के समय में, जब जल प्रदूषण और पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, मत्स्य जयंती हमें जागरूक रहने और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती है।

व्रत और दान का महत्व
इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही, दान-पुण्य करने से समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ती है। विशेष रूप से अन्न दान, वस्त्र दान और जल सेवा। इन कार्यों को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।

समाज में उत्सव का स्वरूप
देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य जयंती के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

मत्स्य जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों संरक्षण, करुणा और विश्वास की याद दिलाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सही मार्ग और विश्वास से हम हर संकट को पार कर सकते हैं। इस पावन अवसर पर हमें न केवल पूजा-पाठ करना चाहिए, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए।

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