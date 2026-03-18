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Gurudev Sri Sri Ravi Shankar : क्या आप जानते हैं राम शब्द का असली अर्थ ? गुरुदेव रवि शंकर से जानें हृदय में छिपी दिव्यता का रहस्य

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 10:40 AM

meaning of ram word

राम नवमी भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसी पावन दिन अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर श्रीराम का जन्म हुआ था। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि मानव चेतना के भीतर घटित होने वाली एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का...

Meaning of Ram Word : राम नवमी भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसी पावन दिन अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर श्रीराम का जन्म हुआ था। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि मानव चेतना के भीतर घटित होने वाली एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी प्रतीक है। संस्कृत में ‘राम’ शब्द का अर्थ है– प्रकाश। ‘रा’ का अर्थ है तेज या आभा और ‘म’ का अर्थ है मैं या मेरा। इस प्रकार ‘राम’ शब्द का अर्थ हुआ– मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे हृदय में स्थित दिव्यता का तेज।  भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं, जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है।

रामायण की कथा को यदि हम गहराई से समझें, तो उसमें अनेक आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। ‘कौशल्या’ का अर्थ है कौशल या दक्षता, और ‘दशरथ’ का अर्थ है वह जिसके पास दस रथ हों। हमारे शरीर में भी दस इन्द्रियां हैं- पांच ज्ञानेंद्रियां (कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक) और पांच कर्मेंद्रियां (वाणी, हाथ, पैर, प्रजनन और उत्सर्जन अंग)। अयोध्या का अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई युद्ध या हिंसा न हो। इन प्रतीकों का संदेश अत्यंत गहरा है। जब हम कौशल के साथ अपनी इन्द्रियों को भीतर की ओर मोड़ते हैं और मन को संघर्ष तथा द्वंद्व से मुक्त करते हैं, तभी हमारे भीतर राम का प्रकाश प्रकट होता है। जब मन शांत होता है और भीतर कोई टकराव नहीं रहता, तब आत्मा का प्रकाश चमकने लगता है। उसी क्षण हमारे भीतर राम का जन्म होता है।

हमारा मन प्रायः बाहर की ओर भागता रहता है। जब इन्द्रियां बाहरी वस्तुओं की ओर मुड़ती हैं, तो हम भौतिक वस्तुओं और लोगों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। धीरे-धीरे हम उन इन्द्रिय-विषयों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की शांति और आनंद को भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब हम अपनी इन्द्रियों को भीतर की ओर मोड़ना सीखें।
जीवन हमें दो तरह से यह सिखाता है। या तो हम संसार की भागदौड़ और असंतोष से थक कर भीतर की ओर मुड़ते हैं, या फिर संतोष और समझ के साथ स्वयं ही भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। दोनों ही स्थितियों में मन धीरे-धीरे बाहरी आकर्षणों से हटकर अपनी मूल प्रकृति की ओर लौटता है।

इन्द्रियों के माध्यम से मिलने वाला आनंद स्वाभाविक है, लेकिन वह ऊर्जा को बाहर खर्च करता है। जब हम केवल इन्द्रिय-सुख में उलझे रहते हैं, तो मन थकने लगता है। इसके विपरीत, जब इन्द्रियां भीतर की ओर मुड़ती हैं, तब एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव होता है- गहरे विश्राम और शांति का आनंद। यही आत्मा का आनंद है। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। इन्द्रियों का सुख एक दीपक की लौ की तरह है, बुद्धि का आनंद टॉर्च की रोशनी जैसा है और आत्मा का आनंद सूर्य के प्रकाश की तरह है- विस्तृत, प्रखर और सर्वव्यापी। ये तीनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब हम केवल एक स्तर पर अटक जाते हैं, तब हम जीवन के व्यापक अनुभव से वंचित रह जाते हैं।

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जब मन इन्द्रियों के पार चला जाता है, तब वह अपनी मूल प्रकृति निर्मलता और निष्कपटता को प्राप्त करता है। उसी क्षण भीतर आनंद का उदय होता है। मन को भीतर की ओर ले जाने का सबसे सरल मार्ग है- श्वास और ध्यान। श्वास हमारे भीतर की दुनिया का द्वार है। हमारी हर भावना के साथ श्वास की गति बदल जाती है। क्रोध, चिंता, उत्साह या शांति आदि सभी में श्वास का पैटर्न अलग- अलग होता है। यदि हम अपनी श्वास पर ध्यान देना सीख जाएं, तो हम अपने मन को भी संभाल सकते हैं। केवल कुछ समय ध्यान और श्वास की साधना करने से ही मन में संतुलन और शांति आने लगती है। ध्यान शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इससे व्यक्ति केंद्रित और स्थिर बनता है, और जीवन की परिस्थितियां उसे आसानी से विचलित नहीं कर पातीं।

राम नवमी हमें यही स्मरण कराती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। यह वह अवसर है जब हम थोड़ी देर रुकें, अपने मन को बाहरी आकर्षणों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ें और अपने हृदय में स्थित दिव्यता का अनुभव करें। जब मन शांत होता है और चेतना भीतर की ओर लौटती है, तब सच्चा आनंद प्रकट होता है। यही राम नवमी का वास्तविक संदेश है- अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसी प्रकाश में जीवन को आलोकित करना।

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