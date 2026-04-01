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Meen Rashifal 2 April : 2 अप्रैल को मीन राशि की जेब पर ग्रहों की नजर, पैसा टिकेगा या जाएगा ?

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 04:10 AM

meen rashifal 2 april

Meen Rashifal 2 April : 2 अप्रैल 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए "आर्थिक सजगता" का संदेश लेकर आया है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो विस्तार और समृद्धि का कारक है, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपकी सुख-सुविधाओं और खर्चों के भाव...

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Meen Rashifal 2 April : 2 अप्रैल 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए "आर्थिक सजगता" का संदेश लेकर आया है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो विस्तार और समृद्धि का कारक है, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपकी सुख-सुविधाओं और खर्चों के भाव पर सितारों की टेढ़ी नजर रह सकती है। मीन राशि वाले स्वभाव से उदार और थोड़े खर्चीले होते हैं। आज का मुख्य प्रश्न यही है: क्या आज आपकी जेब में पैसा टिकेगा या बिना बताए निकल जाएगा? आइए विस्तार से जानते हैं आज के भाग्य का लेखा-जोखा।

आर्थिक स्थिति
आज मीन राशि वालों के लिए धन का प्रवाह थोड़ा अनिश्चित रह सकता है। आज आपकी राशि के धन भाव पर कुछ चुनौतीपूर्ण ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब है कि पैसा आएगा तो सही, लेकिन वह रुकने के बजाय किसी न किसी रास्ते से बाहर निकल जाने की फिराक में रहेगा। घर की मरम्मत, अचानक आई कोई यात्रा या किसी करीबी की मदद करने में आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है।  यदि आप आज कहीं बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो रुक जाइए। आज का दिन सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। पैसा टिकेगा तभी, जब आप आज अपनी उंगलियों को खर्च करने से रोकेंगे।

करियर और व्यापार
नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में आज आपको अपनी मेहनत का उचित श्रेय नहीं मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। बस आज सितारे थोड़े सुस्त हैं। धैर्य रखें, शाम तक स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। जो लोग विदेशी व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभदायक रह सकता है। नए ग्राहकों से संपर्क होगा, लेकिन उधारी पर माल देने से बचें। आज दी गई उधारी वापस आने में लंबा समय लग सकता है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
मीन राशि के जातक बहुत संवेदनशील होते हैं और आज आपकी यह संवेदनशीलता चरम पर होगी। पैसों के लेनदेन या बजट को लेकर घर में जीवनसाथी के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। अपनी बात रखने का तरीका कोमल रखें। पार्टनर के साथ आज किसी पुराने विवाद को न उखाड़ें। आज का दिन शांत रहकर एक-दूसरे का साथ देने का है। शाम को साथ बिताया गया थोड़ा समय आपके तनाव को कम कर देगा। बच्चों के स्वास्थ्य या उनकी पढ़ाई पर आज थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है, जो भविष्य के लिए निवेश जैसा ही होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति की तलाश
आज आपका शरीर तो साथ देगा लेकिन मन थोड़ा अशांत रह सकता है। आर्थिक चिंता के कारण आज आपको सिरदर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है। इसे दूर करने के लिए सोने से पहले ध्यान करें।  मीन राशि का संबंध जल तत्व से है। आज खुद को हाइड्रेटेड रखें। गुर्दे या पैरों में सूजन जैसी समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें।

मीन राशि के लिए आज की बड़ी गलतियां जिनसे बचें

भावुक होकर खर्च करना: किसी के दुख में शामिल होकर अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक मदद न करें। पहले अपनी स्थिति देखें।
ऑनलाइन शॉपिंग की लत: खाली समय में मोबाइल पर शॉपिंग ऐप्स न खंगालें, वरना बिना जरूरत की चीजें आपके बैंक बैलेंस को कम कर देंगी।
जल्दबाजी में फैसला: निवेश या नौकरी बदलने का फैसला आज टाल दें तो बेहतर होगा।

विशेष ज्योतिषीय उपाय

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: भगवान विष्णु मीन राशि के आराध्य माने जाते हैं। आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से आपकी आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और मन को शांति मिलेगी।
पीली वस्तु का दान: किसी मंदिर में चने की दाल, हल्दी या पीले फल दान करें। इससे आपका स्वामी ग्रह बृहस्पति मजबूत होगा।
गाय को रोटी: आज गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। यह उपाय आपके रुके हुए धन को वापस लाने में मदद करेगा।
केसर का तिलक: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सही वित्तीय निर्णय ले पाएंगे।

 

 

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