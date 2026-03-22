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Meen Rashifal 24 March : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों है लकी या रिस्की ?

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 04:10 AM

meen rashifal 24 march

Meen Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए भावनाओं, अंतर्ज्ञान और अप्रत्याशित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आया है। बृहस्पति और नेपच्यून के प्रभाव वाली इस जल तत्व की राशि के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है,

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Meen Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए भावनाओं, अंतर्ज्ञान और अप्रत्याशित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आया है। बृहस्पति और नेपच्यून के प्रभाव वाली इस जल तत्व की राशि के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज का दिन 'लकी' साबित होगा या फिर रिस्की ? ज्योतिषीय गणना बताती है कि आज आपके लिए 'सिक्के के दो पहलू' सक्रिय हैं। एक तरफ जहां भाग्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अति-उत्साह या भावुकता आपको किसी जोखिम में भी डाल सकती है। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा प्रभाव डालेगा।

करियर और प्रोफेशन
मीन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन दोधारी तलवार की तरह है। यदि आप कला, लेखन, डिजाइनिंग, परामर्श या अध्यापन के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी कल्पना शक्ति चरम पर होगी। आपको कोई ऐसा विचार आ सकता है जो आपके बॉस या क्लाइंट्स को मंत्रमुग्ध कर दे। नई नौकरी के प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग हैं। ऑफिस की राजनीति में पड़ना आज आपके लिए भारी पड़ सकता है। किसी सहकर्मी पर आंख मूंदकर भरोसा करना 'रिस्की' साबित होगा। अपने गुप्त प्रोजेक्ट्स या विचारों को साझा करने से पहले दो बार सोचें। आज अपने अंतर्मन की सुनें। यदि कोई डील आपको अंदर से सही नहीं लग रही है, तो उसे टाल देना ही बेहतर है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 24 मार्च का दिन सावधानी और सूझबूझ की मांग करता है। आज पैतृक संपत्ति या किसी पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार या गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। भाग्यवश आज आपको कहीं से 'गिफ्ट मनी' या इंसेंटिव भी मिल सकता है। शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में पड़ना आज आपके लिए बड़ा वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है। साथ ही, आज किसी को बड़ा कर्ज देना 'रिस्की' है, क्योंकि उस पैसे के वापस लौटने की संभावना कम है।

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प्रेम और संबंध
मीन राशि के लोग स्वभाव से बहुत भावुक और रोमांटिक होते हैं। आज आपकी लव लाइफ में कुछ खास होने वाला है। सिंगल जातकों के लिए आज का दिन किसी 'सोलमेट' से मुलाकात का हो सकता है। आपकी संवेदनशीलता और निस्वार्थ प्रेम किसी का दिल जीत लेगा। विवाहित जोड़ों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और आप साथ में कोई आध्यात्मिक या शांत यात्रा की योजना बना सकते हैं। अपने पार्टनर से 'परफेक्शन' की उम्मीद करना या छोटी बातों को दिल से लगा लेना आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। अत्यधिक भावुक होकर कोई बड़ा फैसला (जैसे ब्रेकअप या अचानक शादी का वादा) लेना आज जोखिम भरा हो सकता है।

 स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के मामले में सितारे आपको संतुलन बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव या अनिद्रा से जूझ रहे थे, तो आज आपको सुकून मिलेगा। योग, ध्यान और संगीत आज आपके लिए औषधि का काम करेंगे। आप खुद को आध्यात्मिक रूप से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। पानी से होने वाली बीमारियां या संक्रमण आज आपको परेशान कर सकते हैं। खान-पान में लापरवाही और पर्याप्त नींद न लेना आपकी इम्युनिटी को कमजोर कर सकता है। वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ध्यान भटकना 'रिस्की' हो सकता है।

 मीन राशि के लिए आज का लकी चार्म और रिस्क फैक्टर

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पीला और समुद्री हरा। 
भाग्यशाली अंक: 3, 7 और 12।

आज के लिए विशेष उपाय 

भगवान विष्णु की पूजा: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें। यह आपको मानसिक स्पष्टता देगा।
गाय को रोटी: गुड़ के साथ गाय को पहली रोटी खिलाएं। इससे भाग्य की बाधाएं दूर होती हैं।
पक्षियों को दाना: बहते पानी में थोड़े से चने की दाल प्रवाहित करना या पक्षियों को खिलाना आपके आर्थिक जोखिम को कम करेगा।

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