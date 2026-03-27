Meen Rashifal 29 March :  क्या आप तैयार हैं ? मीन राशि वालों के जीवन में आज होने वाला है बड़ा उलटफेर

Meen Rashifal 29 March : मीन राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का सूर्योदय एक साधारण सुबह नहीं, बल्कि जीवन के एक बड़े अध्याय के बदलने का संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को 'मोक्ष' और 'समापन' की राशि माना जाता है, लेकिन आज ग्रहों...

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Meen Rashifal 29 March : मीन राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का सूर्योदय एक साधारण सुबह नहीं, बल्कि जीवन के एक बड़े अध्याय के बदलने का संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को 'मोक्ष' और 'समापन' की राशि माना जाता है, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति कुछ 'नया' शुरू करने की ओर इशारा कर रही है। आज का दिन आपकी राशि के लिए 'बड़ा उलटफेर लेकर आने वाला है। यह उलटफेर सकारात्मक होगा या चुनौतीपूर्ण? यह आपकी मानसिक तैयारी और ग्रहों के इस खेल को समझने की क्षमता पर निर्भर करेगा।

29 मार्च का ग्रह गोचर

आज आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति (Jupiter) अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा का गोचर आपके 'व्यय' और 'अष्टम' भावों के साथ एक रहस्यमयी संबंध बना रहा है।

बड़ा योग: आज आपकी राशि में 'गजकेसरी' और 'हंस योग' का प्रभाव तो है, लेकिन शनि की टेढ़ी नजर आपको किसी बड़े बदलाव के लिए मजबूर कर सकती है।

उलटफेर का कारण: ग्रहों की यह स्थिति दर्शाती है कि जो चीजें अब तक रुकी हुई थीं, वे अचानक गति पकड़ेंगी और जो बहुत तेजी से चल रही थीं, उनमें अचानक ठहराव आ सकता है।

करियर और व्यापार

मीन राशि के पेशेवर लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में 'सब कुछ बदल जाने' वाली स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि आज आपको अचानक किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। या फिर, ऑफिस की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है जो अंततः आपके हक में जाएगा। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो आज का दिन सतर्क रहने का है। कोई पुराना निवेश अचानक डूब सकता है या फिर किसी मृतप्राय बिजनेस में जान फूंकने वाला कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ब्रह्मांड कह रहा है कि "पुरानी पद्धतियों को त्यागें और तकनीक को अपनाएं। आज का उलटफेर आपको आधुनिक बनाने के लिए आ रहा है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन किसी रोलर-कोस्टर राइड जैसा होगा। मीन राशि वाले अक्सर भावुक होकर खर्च करते हैं, लेकिन आज का उलटफेर आपकी आर्थिक सोच बदल देगा। किसी पैतृक संपत्ति या बीमा से मोटा पैसा मिलने के योग हैं। यह पैसा उस समय आएगा जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज लॉटरी या सट्टेबाजी में 'बड़ा दांव' लगाने से बचें। ग्रहों का उलटफेर आपको मालामाल भी कर सकता है और एक झटके में नीचे भी ला सकता है। यदि आज आपको राह चलते कोई पीला फूल या सोने जैसी दिखने वाली वस्तु मिले, तो समझ लें कि मां लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में 'सत्य' के सामने आने का है। यदि आपके रिश्ते में कोई बात छिपी हुई थी, तो आज वह सामने आ सकती है। यह उलटफेर शुरू में थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन शाम होते-होते यह बहस एक गहरे प्रेम और समझ में बदल जाएगी। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनके 'टाइप' का नहीं है, लेकिन वही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगा।

स्वास्थ्य

आज का उलटफेर आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। मीन राशि के लोग अक्सर मानसिक तनाव को शरीर पर ले लेते हैं। सुबह आप सुस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद अचानक आपमें गजब की ऊर्जा का संचार होगा। आज पैरों में सूजन या नींद न आने की समस्या हो सकती है। जल का अधिक सेवन करें और मेडिटेशन का सहारा लें।

आज के अचूक उपाय

केसर का तिलक: आज अपने माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। इससे आपका गुरु (बृहस्पति) मजबूत होगा।

विष्णु सहस्रनाम: आज भगवान विष्णु की उपासना करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनें।

दान: किसी मंदिर में चने की दाल या पीले फल दान करें।

मंत्र: "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः" का जाप करें।

लकी गाइड: 29 मार्च 2026

शुभ रंग: सुनहरा (Golden), पीला और केसरिया।

शुभ अंक: 1, 3 और 7।