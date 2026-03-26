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Mesh Rashifal 29 March : मेष राशि वालों आज मिल सकता है किस्मत का बड़ा इशारा, सतर्क रहें

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 29 march

Mesh Rashifal 29 March : मेष राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन केवल एक साधारण कैलेंडर तिथि नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल के अनुसार एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है। आज के दिन ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे संकेत देने की तैयारी में है, जो आपके भविष्य...

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Mesh Rashifal 29 March : मेष राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन केवल एक साधारण कैलेंडर तिथि नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल के अनुसार एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है। आज के दिन ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे संकेत देने की तैयारी में है, जो आपके भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किस्मत केवल दरवाजा खटखटाती है, अंदर जाने का साहस और सतर्कता आपको खुद दिखानी होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं करियर, वित्त, स्वास्थ्य और प्रेम के लिए क्या लेकर आया है।

किस्मत का इशारा- क्या कहता है आज का नक्षत्र ?
आज चंद्रमा की स्थिति और मंगल का प्रभाव आपके साहस और अंतर्ज्ञान को चरम पर रखेगा। मेष राशि वालों के लिए आज "अचानक" होने वाली घटनाएं ज्यादा प्रभावी रहेंगी। आज आपको किसी अजनबी से मिली सलाह या अचानक आई कोई ईमेल/कॉल भविष्य के बड़े निवेश या करियर बदलाव का संकेत दे सकती है। इसे नजरअंदाज न करें।

करियर और कार्यक्षेत्र
नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले मेष जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा लेकिन लाभ का पलड़ा भारी है। ऑफिस में आज राजनीति गरमा सकती है। आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी किसी छोटी सी गलती का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सतर्क रहें अपनी फाइलों और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखें। बॉस की बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि उनके किसी साधारण निर्देश में आपके प्रमोशन का सुराग छिपा हो सकता है।  यदि आप विस्तार की सोच रहे हैं, तो आज का दिन योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है। किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजों को दो बार पढ़ें। किस्मत आज आपको किसी ऐसे पार्टनर से मिलवा सकती है जो लंबे समय तक आपके मुनाफे का जरिया बनेगा।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से 29 मार्च आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है।रुका हुआ धन: यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज उसे वापस पाने के लिए प्रयास करें। सफलता मिलने की 90% संभावना है। शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को आज 'बड़ा इशारा' मिल सकता है। हालांकि, भावनाओं में बहकर बड़ा रिस्क न लें। 

प्रेम और वैवाहिक जीवन
आज का दिन भावनाओं के आदान-प्रदान का है। मेष राशि का उग्र स्वभाव आज थोड़ा शांत रहेगा, जो पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर बनाएगा।  जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी पुराने दोस्त की वापसी हो सकती है या किसी सामाजिक समारोह में कोई खास मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज उसे सुलझाने का सबसे अच्छा समय है। शाम को साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
किस्मत का इशारा केवल धन के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी होता है। आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन इस अति-उत्साह में वाहन चलाते समय या भारी मशीनरी का उपयोग करते समय सावधानी बरतें।  पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर के खाने से बचें। खुद को हाइड्रेटेड रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

मेष राशि के लिए आज के अचूक उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: मेष राशि का स्वामी मंगल है। आज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी।
लाल रंग का प्रयोग: आज अपने पास एक लाल रुमाल रखें या लाल रंग का कोई कपड़ा पहनें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
पक्षी सेवा: सुबह पक्षियों को दाना डालें। यह आपके कर्म दोषों को कम करने में मदद करेगा।
 

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