Mesh Rashifal 5 March : मेष राशि वालों के लिए 5 मार्च रहेगा जोश और जुनून से भरा दिन

Mesh Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। मंगल की प्रधानता वाली यह राशि आज ऊर्जा के एक नए स्तर का अनुभव करेगी। यदि आप पिछले कुछ समय से आलस्य या मानसिक थकान महसूस कर रहे थे, तो आज का सूर्योदय आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति लेकर आएगा। आज का दिन पूरी तरह से एक्शन का है। मेष राशि के स्वामी मंगल आज आपके पराक्रम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि आज आप जो भी ठानेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके भीतर एक अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र रहेगी। जोश में आकर किसी का अपमान न करें, क्योंकि आज आपकी वाणी में भी बहुत तेज रहेगा।

करियर और कार्यक्षेत्र:

कार्यस्थल पर आज आपके काम की सराहना होगी। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो आज उसका फल मिलने का समय है। आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज से प्रभावित हो सकते हैं। जो लोग ट्रांसफर या प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज आप एक लीडर के रूप में उभरेंगे। सहकर्मी आपकी सलाह मानेंगे।

व्यापारियों के लिए:

व्यापार में आज जोखिम लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज की ऊर्जा उसका आधार रखने के लिए बेहतरीन है। पिछले किसी निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से 5 मार्च का दिन मेष राशि वालों के लिए संतुलित रहेगा। शेयर बाजार या कमीशन के काम से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है हालांकि आपकी आय बढ़ेगी लेकिन सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च करने की इच्छा भी प्रबल होगी। फिजूलखर्ची से बचें। यदि किसी को उधार दिया था, तो आज याद दिलाने पर वह पैसा वापस मिल सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जोश और जुनून का असर आपके निजी जीवन पर भी दिखेगा। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। आपकी निर्भीकता आज किसी का दिल जीत सकती है। लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप या डिनर की योजना बना सकते हैं। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। यदि कोई पुरानी अनबन चल रही थी, तो आज उसे बैठकर सुलझाने का सबसे अच्छा दिन है।

शिक्षा और छात्र

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है। जो छात्र किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखेगा। खेलकूद से जुड़े मेष राशि के छात्रों के लिए आज का दिन मेडल्स और जीत वाला हो सकता है। आपकी शारीरिक ऊर्जा आज शिखर पर होगी।

स्वास्थ्य:

चूंकि आज आप जोश से भरे हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा। ध्यान करें ताकि यह अत्यधिक ऊर्जा आपको बेचैन न कर दे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अधिक उत्साह में तेज ड्राइविंग करना भारी पड़ सकता है। आज मसालेदार भोजन से परहेज करें अन्यथा एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया।

शुभ अंक: 1 और 9

आज के लिए विशेष उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका मानसिक भटकाव रुकेगा।

लाल वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या लाल कपड़ा दान करें।

सूर्य देव को अर्घ्य: तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें, इससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी।