Mesh Rashifal 1 March : खुशखबरी ! मेष राशि वालों के लिए 1 मार्च की शुरुआत होगी धमाकेदार, बरसेगी कुबेर की कृपा

Edited By Sarita Thapa,Updated: 01 Mar, 2026 12:31 AM
मार्च महीने का आगाज़ मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों का शुभ संयोग इस राशि के जातकों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है।
Mesh Rashifal 1 March : मार्च महीने का आगाज़ मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों का शुभ संयोग इस राशि के जातकों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। अगर आपकी राशि मेष है, तो 1 मार्च का दिन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक संपन्नता का संचार करेगा।
आर्थिक पक्ष
1 मार्च को मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में पुराने किए गए निवेश से आपको आज उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मार्च का पहला दिन अत्यंत शुभ है।
करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चर्चा शुरू हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़ी डील को फाइनल करने का है, जो भविष्य में मुनाफे का सौदा साबित होगी।
लव लाइफ और परिवार
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे परिवार का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा।
सेहत
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत सक्रिय महसूस करेंगे। पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलने के योग हैं। हालांकि, जोश में आकर खान-पान की अनदेखी न करें।
आज का महा-उपाय
मेष राशि का स्वामी मंगल है। आज के दिन को और भी धमाकेदार बनाने के लिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं। इससे आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर होंगी।
शुभ रंग: लाल और केसरिया
शुभ अंक: 9 और 1
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ