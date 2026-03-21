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Mithun Rashifal 23 March : रोमांस का नया चैप्टर ! मिथुन राशि वालों के लिए 23 मार्च लेकर आया है प्यार की मीठी सौगात

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 01:11 AM

mithun rashifal 23 march

मिथुन राशि, जिसे जुड़वां के प्रतीक से जाना जाता है और जिसका स्वामी संवाद का देवता बुध है, के लिए 23 मार्च 2026 का दिन किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। ग्रहों की चाल इस बात की पुष्टि कर रही है कि आपकी राशि में प्रेम का संचार अपने चरम पर होगा।

Mithun Rashifal 23 March : मिथुन राशि, जिसे जुड़वां के प्रतीक से जाना जाता है और जिसका स्वामी संवाद का देवता बुध है, के लिए 23 मार्च 2026 का दिन किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। ग्रहों की चाल इस बात की पुष्टि कर रही है कि आपकी राशि में प्रेम का संचार अपने चरम पर होगा। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में नीरसता थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपके जीवन में रोमांस का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।

आज का मुख्य भाव
मिथुन राशि वाले अपनी Communication skills के लिए मशहूर हैं। आज आपकी यही खूबी आपके प्रेम जीवन में संजीवनी का काम करेगी। ब्रह्मांड आज आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक ऐसा मंच देने वाला है, जहां शब्द नहीं, बल्कि अहसास बोलेगा।

प्रेम संबंध
23 मार्च का दिन मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। यदि आपके और आपके साथी के बीच पिछले कुछ दिनों से कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आज वह बर्फ पिघल जाएगी। आज आप दोनों एक-दूसरे की आंखों में वो पुराना प्यार फिर से देख पाएंगे। जो लोग Long distance relationship में हैं, उन्हें आज अपने पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। चाहे वो अचानक कॉल हो, वीडियो चैट हो या अचानक आपके शहर में आगमन खुशी दोगुनी होने वाली है। आज शाम को किसी कैंडल लाइट डिनर या लंबी वॉक पर जाने का प्लान बन सकता है। आपकी बातचीत में आज एक अलग ही गहराई और आकर्षण होगा, जो आपके पार्टनर को आपका मुरीद बना देगा।

अविवाहितों के लिए
यदि आप अभी तक अकेले हैं, तो 23 मार्च आपके लिए बहुत खास संदेश लेकर आया है। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी सोच और पसंद से पूरी तरह मेल खाता हो। यह मुलाकात किसी दोस्त की पार्टी में, कार्यस्थल पर या सोशल मीडिया के जरिए हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज लव एट फर्स्ट साइट की प्रबल संभावना है। बस अपनी नजरें और दिल खुला रखें। यदि आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं और अब तक डर रहे थे, तो आज का दिन 'दिल की बात' कहने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बुध की कृपा से आपकी बातें सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचेंगी।

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विवाहित जीवन
शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन गृहस्थी की गाड़ी को और भी सुखद बनाने वाला है। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। मुमकिन है कि आप अपनी शादी की एल्बम देखें या उन जगहों पर जाएं जहां आप पहली बार मिले थे। आपका जीवनसाथी आज आपकी जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेगा। घर के कामों में हाथ बटाने से लेकर मानसिक सहारा देने तक, वे आपकी हर संभव मदद करेंगे। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा, जिससे पति-पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।

करियर और रोमांस का संतुलन
अक्सर मिथुन राशि वाले काम के चक्कर में प्यार को भूल जाते हैं, लेकिन आज स्थिति अलग होगी। जो लोग अपने कार्यक्षेत्र में ही किसी के प्रति आकर्षित हैं, उनके लिए आज स्थिति अनुकूल होगी। ऑफिस के लंच ब्रेक या मीटिंग के बाद की छोटी सी बातचीत एक बड़े रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। जब दिल खुश होता है, तो दिमाग भी तेज चलता है। आज आपकी निजी जिंदगी की खुशी आपके Professional Life में भी चमक लाएगी। आप अपने लक्ष्यों को बहुत ऊर्जा के साथ पूरा करेंगे।

आर्थिक पक्ष
प्यार के इस मौसम में आज आप अपने पार्टनर या परिवार पर थोड़ा धन खर्च कर सकते हैं। आज आप अपने प्रियजन को कोई सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यह खर्च आपको बोझ नहीं, बल्कि मानसिक संतुष्टि देगा। आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, इसलिए छोटे-मोटे खर्चों से बजट पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।

स्वास्थ्य
आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जब मन प्रसन्न होता है, तो शरीर की आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। खुशी में आकर खान-पान में लापरवाही न बरतें। ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय 
गणेश जी की पूजा: भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें। इससे आपके संवाद में मिठास बनी रहेगी।

इत्र का प्रयोग: आज अच्छी खुशबू वाले इत्र (Perfume) का प्रयोग करें, इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा।

हरी वस्तुओं का दान: किसी छोटी कन्या को हरी चूड़ियाँ या हरे रंग की मिठाई भेंट करें।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और आसमानी नीला 
भाग्यशाली अंक: 5 और 6

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