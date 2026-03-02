Main Menu

Mithun Rashifal 4 March : रुका हुआ पैसा और नई नौकरी ! मिथुन राशि के लिए 4 मार्च का दिन है गेम चेंजर, पढ़ें पूरा राशिफल

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 4 march

मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होने वाला है। सितारों की चाल बता रही है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की लहर आने वाली है, जो विशेष रूप से आपके करियर और बैंक बैलेंस को प्रभावित करेगी।

Mithun Rashifal 4 March : मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होने वाला है। सितारों की चाल बता रही है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की लहर आने वाली है, जो विशेष रूप से आपके करियर और बैंक बैलेंस को प्रभावित करेगी।

करियर और नई नौकरी 
अगर आप पिछले कई महीनों से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे या बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, तो आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नौकरी का Offer Letter मिल सकता है। ऑफिस में आपकी चतुराई और Communication Skills की सराहना होगी। अधिकारी वर्ग आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे।

आर्थिक स्थिति 
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए 'मनी बूस्टर' साबित होगा। यदि आपका धन कहीं लंबे समय से अटका हुआ था या किसी मित्र ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो आज वह पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं। एक से अधिक माध्यमों से धन आने के रास्ते खुलेंगे। शेयर बाजार या कमीशन आधारित काम करने वालों को अचानक लाभ हो सकता है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन 
पारिवारिक मोर्चे पर माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपको अपने भाई-बहनों से कोई विशेष सहयोग या उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आप साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं। संवाद बनाए रखना आपके रिश्ते के लिए संजीवनी का काम करेगा।

स्वास्थ्य 
सेहत के मामले में आज आप खुद को काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी। हालांकि, बदलते मौसम के कारण गले से संबंधित कोई छोटी समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

आज का विशेष महा-उपाय 
अपनी किस्मत के इस 'गेम' को जीतने के लिए आज भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। हरे रंग के वस्त्र पहनना या अपने पास हरा रुमाल रखना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 5 और 3

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

