Mithun Rashifal 7 March : क्या 7 मार्च बनेगा वृषभ राशि का टर्निंग पॉइंट ? जानें अपनी सेहत, संपत्ति और सुख का पूरा हाल

7 मार्च 2026 का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहा है। ग्रहों की बदलती चाल यह इशारा कर रही है कि आज का दिन आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही निर्णय लें।

सेहत

आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पर आप थोड़े द्विधा में रह सकते हैं। काम के बोझ के कारण बर्नआउट महसूस हो सकता है। मौसमी बदलाव की वजह से गले या छाती में हल्का संक्रमण होने की आशंका है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें। योग और ध्यान के लिए 15 मिनट जरूर निकालें, इससे आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे।

संपत्ति और वित्त

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है। पुराने किसी Investment से आज आपको अचानक लाभ मिल सकता है। यदि आप कोई वाहन या संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे, तो आज उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना कानूनी विवाद आज सुलझने के करीब पहुंच सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।

सुख और पारिवारिक जीवन

घर-परिवार के मामले में आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। आज आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, जो आपको मानसिक सुकून देगा।

करियर और व्यापार

मिथुन राशि के जातक अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। ऑफिस में आज आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। व्यापारियों के लिए आज नेटवर्किंग का दिन है। नए लोगों से जुड़ना आपके बिजनेस मॉडल को बदल सकता है।

क्या वाकई यह टर्निंग पॉइंट है ?

आज शनि और बुध की युति आपके सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगी। आप पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत करेंगे, जो आने वाले कई महीनों तक आपके सुख और समृद्धि का आधार बनेगी।

आज का विशेष उपाय

मिथुन राशि का स्वामी बुध है।

दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

पक्षियों को दाना डालें और हरे रंग के वस्त्र पहनें या हरा रुमाल पास रखें।

लकी कलर: हरा और पीला

लकी नंबर: 3 और 6

