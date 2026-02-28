Mithun Rashifal 1 March : रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा ! मिथुन राशि वालों के लिए 1 मार्च का दिन है धन प्राप्ति का बड़ा संकेत

मार्च महीने की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक खुशहाली और राहत की खबर लेकर आ रही है। ग्रहों की विशेष स्थिति यह दर्शा रही है कि 1 मार्च का दिन आपके लिए धन लाभ और रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने का साक्षी बनेगा।

Mithun Rashifal 1 March : मार्च महीने की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक खुशहाली और राहत की खबर लेकर आ रही है। ग्रहों की विशेष स्थिति यह दर्शा रही है कि 1 मार्च का दिन आपके लिए धन लाभ और रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने का साक्षी बनेगा। यदि आपकी राशि मिथुन है, तो मार्च का पहला सूर्योदय आपके जीवन में नई चमक लेकर आएगा।

आर्थिक पक्ष

मिथुन राशि वालों के लिए 1 मार्च का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है। यदि आपका धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो आज उसे वापस पाने के लिए प्रयास करें, सफलता निश्चित है।आज आपको कमाई के एक से अधिक माध्यम मिल सकते हैं। पार्ट-टाइम काम या किसी पुराने प्रोजेक्ट से अचानक धन लाभ हो सकता है। बैंक से जुड़े काम आसानी से निपटेंगे और भविष्य के लिए किया गया निवेश आज आपको मानसिक शांति देगा।

करियर और व्यापार

मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि का कारक है। आज आपकी बात करने की कला आपको वर्कप्लेस पर सबका चहेता बना देगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों की संख्या में वृद्धि लेकर आएगा। कोई नई डील साइन करने के लिए समय उत्तम है। नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है।

लव लाइफ और परिवार

पारिवारिक जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। परिवार के साथ बैठकर पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का यह सबसे अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

सेहत

आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे। पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं से राहत मिलेगी। हालांकि, अधिक काम के बोझ से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद जरूर लें।

आज का विशेष उपाय

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें। साथ ही, किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान करना आपके आर्थिक मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा।

शुभ रंग: हरा और पीला

शुभ अंक: 5 और 3

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ