Mundan Muhurat 2026 : 2026 में अपने बच्चे का मुंडन करवा है तो नोट कर लें ये शुभ मुहूर्त, कहीं चूक न जाए मौका

Mundan Muhurat 2026 : हिंदू धर्म में सोलह संस्कारों का विशेष महत्व है, जिनमें से मुंडन संस्कार बच्चे के शैशव काल का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गर्भ के बालों को हटाने से न केवल बच्चे की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि उसकी बुद्धि और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। लेकिन, शास्त्रानुसार मुंडन संस्कार तभी फलदायी होता है जब वह पूरी तरह से शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाए। यदि आप भी अपने लाड़ले या लाड़ली का मुंडन नए साल 2026 में करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है कि आप पंचांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तिथियों का चयन कर लें। साल 2026 में कई ऐसे पावन योग और नक्षत्र बन रहे हैं, जो इस संस्कार के लिए अत्यंत कल्याणकारी साबित होंगे। तो आइए जानते हैं साल 2026 में मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त के बारे में-
|21 जनवरी 2026
|सुबह 07:14 - सुबह 2.49, 22 जनवरी
|29 जनवरी 2026
|सुबह 07:32 - दोपहर 1.57
|11 फरवरी 2026
|सुबह 10:53 - सुबह 7.03, 12 फरवरी
|12 फरवरी 2026
|सुबह 07:02 - दोपहर 1.43
|18 फरवरी 2026
|शाम 05:00 - रात 9.16
|26 फरवरी 2026
|सुबह 06:49 - दोपहर 12.12
|27 फरवरी 2026
|सुबह 10:49 - रात 10.35
|6 मार्च 2026
|सुबह 09:30 - शाम 5.56
|16 मार्च 2026
|सुबह 09:43 - सुबह 6.30, 17 मार्च
|25 मार्च 2026
|सुबह 06:20 - दोपहर 1.52
|27 मार्च 2026
|सुबह 10:09 - सुबह 6.17, 28 मार्च
|03 अप्रैल 2026
|सुबह 08:45 - सुबह 6.09, 4 अप्रैल
|13 अप्रैल 2026
|सुबह 05:58 - सुबह 1.11, 14 अप्रैल
|23 अप्रैल 2026
|सुबह 05:48 - रात 8.52
|01 मई 2026
|सुबह 05:40 - रात 10.55
|04 मई 2026
|सुबह 09:58 - सुबह 5.27, 5 मई
|11 मई 2026
|दोपहर 03:27 - रात 1.29, 12 मई
|17 जून 2026
|सुबह 05:22 - रात 9.14
|24 जून 2026
|सुबह 05:24 - सुबह 5.24, 25 जून
|25 जून 2026
|05:24 - शाम 4.30
|02 जुलाई 2026
|09:28 - सुबह 5.26, 3 जुलाई
|03 जुलाई 2026
|05:27 - सुबह 11.23
|09 जुलाई 2026
|10:40 - दोपहर 2.56
|15 जुलाई 2026
|11:53 - रात 9.47
|20 जुलाई 2026
|19:10 - सुबह 4.04, 21 जुलाई
मुंडन संस्कार का महत्व
शास्त्रों के अनुसार, मुंडन संस्कार से बच्चे की उम्र बढ़ती है, सेहत में सुधार होता है और मस्तिष्क की गर्मी कम होती है, जिससे बच्चा शांत और बुद्धिमान बनता है। इसे हमेशा शुभ नक्षत्र और तिथि में ही करना चाहिए ताकि बच्चे पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़े।
