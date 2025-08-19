Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Muni Shri Tarun Sagar: जीवन में कभी विपत्ति आए तो कठोर बन कर जीना और सम्पत्ति आए तो कोमल

Muni Shri Tarun Sagar: जीवन में कभी विपत्ति आए तो कठोर बन कर जीना और सम्पत्ति आए तो कोमल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Aug, 2025 03:10 PM

muni shri tarun sagar

बाप या नौकर घर में बेटा पैदा हुआ, मां-बाप खुश हुए। बेटा चलने लगा, मां-बाप खुश हुए। बेटा स्कूल-कालेज जाने लगा, मां-बाप खुश हुए। बेटे की शादी हुई, घर में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

बाप या नौकर
घर में बेटा पैदा हुआ, मां-बाप खुश हुए। बेटा चलने लगा, मां-बाप खुश हुए। बेटा स्कूल-कालेज जाने लगा, मां-बाप खुश हुए। बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई। मां-बाप खुश हुए। बेटा लड़ झगड़ कर अलग हो गया। मां बाप...।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar
बेटा गांव से शहर चला गया, मां-बाप...।

एक दिन बेटे के बेटा हुआ। समस्या आ खड़ी हुई है। पति-पत्नी दोनों नौकरी पर जाते हैं। बच्चे को कौन संभाले।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar

विचारों को छानना जरूरी
पति बोला, ‘‘एक आया रख लेते हैं।’’

पत्नी बोली, ‘‘नहीं एक नौकर रख लेते हैं।’’

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar
तभी पति बोला, ‘‘क्यों न गांव से बाबू जी को बुलवा लें ? सच यह है कि नौकर की जरूरत पड़ती है तो बाप याद आता है। दरअसल बाप से भरोसेमंद नौकर और कहां मिलेगा।

मन के विचार आदमी की सबसे बड़ी पूंजी हैं। विचार ही हैं जो आदमी को ऊंचा उठाते हैं और नीचे गिराते हैं। विचार बदलता है तो उच्चार बदल जाता है और उच्चार बदलता है तो आचार बदल जाता है। दुनिया में जितने भी विचार हैं, वे सब सापेक्ष हैं। इसलिए विचारों का आग्रह मत रखो।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar
हर हाल में मस्त रहें
किसी भी विचार को गलत कहने से पहले 10 बार नहीं, सौ बार सोचना चाहिए। पेट में क्या डालना है ? आदमी सोचता है। मस्तिष्क में विचार डालने से पहले उन्हें छानना जरूरी है। जीवन की साधना कुछ इस तरह बनाएं कि हर हाल में मस्त रहें। फूल अर्थी पर चढ़े या मंदिर में, हर हाल में महकता है। धुआं हवन का हो या कफन का, उसके रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में कभी विपत्ति आए तो कठोर बन कर जीना और सम्पत्ति आए तो कोमल। आपत्ति के क्षणों में चेहरे से मुस्कान न जाए और सम्पत्ति के क्षणों में चेहरे पर अहंकार न आए।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!