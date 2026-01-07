Muni Shri Tarun Sagar: क्रोध के तेवर कम करना है तो...

17 minutes ago
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Jan, 2026 09:49 AM
गिराना नहीं, उठाना है
रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है बल्कि रोते-रोते जीना और रोते-रोते ही मर जाना दुर्भाग्य है। हम भले ही रोते हुए पैदा हुए हों पर जिंदगी की सफलता तो इसी में है कि
श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में पेश होकर भगवंत मान पूरी विनम्रता के साथ स्पष्टीकरण दें : सरना
Punjab news: श्री अकाल तख्त साहिब में नंगे पांव पेश हुए मंत्री सौंध
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के योग बन रहे है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। कारोबार कर रहे जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होने के योग है। कॉलेज के छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरीपेशा लोग काम में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम के दौरान किसी से भी बहस न करें। आज युवाओं को मेहनत का फल मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण आ सकता...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी से भी दोस्ती करने से पहले सारी जानकारी प्राप्त कर लेना सही रहेगा। व्यापार कर रहे जातकों को...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी ख़ास से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी काम किसी वरिष्ठ की मदद से...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना कर रखें। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। युवाओं को करियर के अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं।
