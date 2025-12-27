Main Menu

New Year Mantras 2026 : नए साल की पहली सुबह इन मंत्रों से करें शुरुआत, बदलेगी किस्मत की दिशा

new year mantras 2026

New Year Mantras 2026 : नया साल केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत और स्वयं को बेहतर बनाने के संकल्प का अवसर है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ करने की परंपरा...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

New Year Mantras 2026 : नया साल केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत और स्वयं को बेहतर बनाने के संकल्प का अवसर है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ करने की परंपरा रही है। मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे विशिष्ट ध्वनियां हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा जुड़ाव कराती हैं। नए साल के स्वागत में अगर हम इन शक्तिशाली मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे।

New Year Mantras 2026

श्री गणेश मंत्र:
किसी भी नए कार्य या नए वर्ष के शुभारंभ के लिए भगवान गणेश की आराधना अनिवार्य मानी जाती है। वे विघ्नहर्ता हैं।

और ये भी पढ़े

मंत्र: ॐ गं गणपतये नमः

महत्व: यह मंत्र जीवन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। यदि आप नए साल में किसी नए बिजनेस, पढ़ाई या करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह चित्त को शांत करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है।

 गायत्री मंत्र: 
नए साल में सही दिशा चुनने के लिए बुद्धि का प्रखर होना आवश्यक है।

मंत्र: ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

महत्व: गायत्री मंत्र को वेदों का सार माना गया है। यह मंत्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इसके नियमित जाप से मानसिक स्पष्टता आती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। नए साल में नकारात्मक विचारों से बचने के लिए यह सबसे शक्तिशाली कवच है।

New Year Mantras 2026

 महामृत्युंजय मंत्र: 
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। नए साल में स्वयं को और अपने परिवार को निरोगी रखने के लिए भगवान शिव का यह मंत्र सर्वोत्तम है।

मंत्र: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

महत्व: यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय को मिटाता है और शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाता है। जीवन में ऊर्जा (Vitality) के संचार के लिए नए साल की सुबह इस मंत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी है।

महालक्ष्मी मंत्र:
आर्थिक संपन्नता हर व्यक्ति की कामना होती है। मां लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में भौतिक सुखों का अभाव रहता है।

मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः

महत्व: नए साल में यदि आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलना चाहते हैं या अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बीज मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सौभाग्य के द्वार खोलता है और घर में सुख-शांति लाता है।

New Year Mantras 2026
 

