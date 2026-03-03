Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | March 2026 Ekadashi: मार्च में कब-कब पड़ेंगे एकादशी व्रत? जानें सही तिथि, पारण समय और धार्मिक महत्व

March 2026 Ekadashi: मार्च में कब-कब पड़ेंगे एकादशी व्रत? जानें सही तिथि, पारण समय और धार्मिक महत्व

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 10:50 AM

march 2026 ekadashi

March 2026 Ekadashi Dates: हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथियां आती हैं, जो भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक एकादशी व्रत रखने से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख-शांति व...

March 2026 Ekadashi Dates: हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथियां आती हैं, जो भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक एकादशी व्रत रखने से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख-शांति व समृद्धि का आगमन होता है। मार्च 2026 में दो प्रमुख एकादशी व्रत पड़ेंगे। पापमोचनी एकादशी और कामदा एकादशी। आइए जानते हैं इनकी सही तिथियां, व्रत का दिन और पारण का समय।

PunjabKesari March 2026 Ekadashi

मार्च 2026 की पहली एकादशी: पापमोचनी एकादशी
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है।

एकादशी तिथि प्रारंभ: 14 मार्च 2026, सुबह 08:10 बजे
एकादशी तिथि समाप्त: 15 मार्च 2026, सुबह 09:16 बजे

उदयातिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 (रविवार) को रखा जाएगा।

और ये भी पढ़े

पारण समय: 16 मार्च 2026, सुबह 06:30 बजे से 08:54 बजे तक

PunjabKesari March 2026 Ekadashi

पापमोचनी एकादशी का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत व्यक्ति के जाने-अनजाने में किए गए पापों का नाश करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र-जप और दान का विशेष महत्व है। इसे आत्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है।

मार्च 2026 की दूसरी एकादशी: कामदा एकादशी
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है।

एकादशी तिथि प्रारंभ: 28 मार्च 2026, सुबह 08:45 बजे
एकादशी तिथि समाप्त: 29 मार्च 2026, सुबह 07:46 बजे

उदयातिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 (रविवार) को रखा जाएगा।

पारण समय: 30 मार्च 2026, सुबह 06:14 बजे से 07:09 बजे तक

PunjabKesari March 2026 Ekadashi

कामदा एकादशी का महत्व
कामदा एकादशी को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक यह व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व
हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत, उपवास, भजन-कीर्तन और दान करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। मान्यता है कि नियमित रूप से एकादशी व्रत रखने से मन की शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में संतुलन बना रहता है।

PunjabKesari March 2026 Ekadashi

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!