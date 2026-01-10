Main Menu

Numerology Secrets : इस मूलांक के लड़के जीते हैं राजा जैसी जिंदगी, अपार शोहरत बनती है पहचान

10 Jan, 2026

numerology secrets

Numerology Secrets : अंक ज्योतिष की दुनिया में हर अंक का अपना एक विशेष प्रभाव और ऊर्जा होती है। लेकिन जब बात मूलांक 1 की आती है, तो इसे ज्योतिषीय गणनाओं में राजा का दर्जा दिया गया है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है,...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Numerology Secrets : अंक ज्योतिष की दुनिया में हर अंक का अपना एक विशेष प्रभाव और ऊर्जा होती है। लेकिन जब बात मूलांक 1 की आती है, तो इसे ज्योतिषीय गणनाओं में राजा का दर्जा दिया गया है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है। इस मूलांक के लड़के न केवल राजा जैसी जीवनशैली जीने के शौकीन होते हैं, बल्कि अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के बल पर अपार शोहरत और मान-सम्मान भी हासिल करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 1 के लड़कों के व्यक्तित्व, करियर और उनकी सफलता के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में।

Numerology Secrets

सूर्य का प्रभाव
मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। जिस प्रकार सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य सभी को प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार मूलांक 1 वाले लोग अपने आसपास के लोगों के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का केंद्र होते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण इनके चेहरे पर एक स्वाभाविक तेज होता है और इनकी आवाज में अधिकार झलकता है।

और ये भी पढ़े

जन्मजात नेतृत्व क्षमता
मूलांक 1 के लड़कों में लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूट कर भरी होती है। ये किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, ये हमेशा आगे रहकर जिम्मेदारी उठाना पसंद करते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक होती है, जिसके कारण लोग इनका अनुसरण करते हैं।

स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी
इनका आत्मविश्वास ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हालांकि, कई बार इनका स्वाभिमान दूसरों को अहंकार लग सकता है लेकिन वास्तव में ये बस अपने सिद्धांतों से समझौता करना पसंद नहीं करते।

Numerology Secrets

निडर और साहसी
राजा की तरह ही ये जोखिम लेने से नहीं डरते। कठिन परिस्थितियों में भी ये विचलित नहीं होते और बड़ी से बड़ी समस्या का हल शांति और धैर्य से निकाल लेते हैं।

करियर और धन
मूलांक 1 वाले लड़कों के लिए करियर के मामले में आसमान ही सीमा है। सूर्य की कृपा से इन्हें धन की कभी कमी नहीं होती। चूंकि इन्हें शासन करना पसंद है इसलिए ये सरकारी उच्च पदों पर बहुत सफल होते हैं। ये खुद का साम्राज्य खड़ा करने में माहिर होते हैं। एक सफल उद्यमी के रूप में ये बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। अपनी वाकपटुता और नेतृत्व के कारण ये सफल राजनेता बन सकते हैं। इनके पास धन केवल आता ही नहीं, बल्कि ये उसे राजाओं की तरह खर्च करना भी जानते हैं। इन्हें लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर और ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक होता है। समाज में इनकी पहचान एक 'पावरफुल' व्यक्ति के रूप में बनती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
मूलांक 1 के लड़के दिल के बहुत साफ और ईमानदार होते हैं। प्रेम संबंधों में ये बहुत वफादार होते हैं लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। ये चाहते हैं कि इनका जीवनसाथी इनकी बातों का सम्मान करे। यदि इन्हें सही जीवनसाथी मिल जाए तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद और राजसी होता है।

Numerology Secrets

