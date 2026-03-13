Owl photo vastu tips: घर में 3 उल्लू की तस्वीर लगाने से क्या होता है? जानें सही दिशा और फायदे

Main Menu

Owl photo vastu tips: वास्तु शास्त्र और कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर या कार्यस्थल पर तीन उल्लुओं (3 Owls) की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। उल्लू को ज्ञान, सतर्कता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यता में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा जाता है, इसलिए इसकी तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और धन-समृद्धि आने की मान्यता है।

धन और समृद्धि का प्रतीक
उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसलिए घर या ऑफिस में तीन उल्लुओं की तस्वीर लगाने से धन, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आने की मान्यता है। यह तस्वीर आर्थिक प्रगति का प्रतीक मानी जाती है।

बुद्धि और जागरूकता का संकेत
उल्लू को बहुत ही सतर्क और बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। तीन उल्लुओं की तस्वीर इस बात का संकेत देती है कि व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने और परिस्थितियों को समझने की क्षमता मिलती है।

नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उल्लू की तस्वीर घर या कार्यस्थल को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाने में सहायक मानी जाती है।

तीन बंदर की तरह एक प्रतीकात्मक संदेश
कई लोग तीन उल्लुओं की तस्वीर को एक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं, जो यह संदेश देती है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। यह जीवन में सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार को दर्शाता है।

कहां लगानी चाहिए 3 उल्लू की तस्वीर?
वास्तु के अनुसार इसे सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है लिविंग रूम या ड्राइंग रूम की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। ऑफिस या कार्यस्थल पर इसे ऐसी जगह लगाएं जहां से यह प्रवेश द्वार की ओर दिखे। इसे शयनकक्ष (Bedroom) या पूजा घर में लगाने से बचना चाहिए।

ध्यान रखने वाली बातें
तस्वीर साफ और सकारात्मक भाव वाली होनी चाहिए। 
टूटी-फूटी या डरावनी तस्वीर न लगाएं। 
तस्वीर बहुत अंधेरे स्थान पर न रखें।

वास्तु शास्त्र के अनुसार तीन उल्लुओं की तस्वीर धन, बुद्धिमत्ता, सतर्कता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। सही दिशा और स्थान पर लगाने से घर या कार्यस्थल में सुख-समृद्धि और सकारात्मक माहौल बना रहता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

