आज के समय में हर कोई चाहता है कि वह जो भी काम करे वे जरूर पूरा हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, किंतु उसका पूरा परिणाम उसे नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से व्यक्ति का हर बिगड़ा काम पूरा हो सकता है। जी हां, इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष द्वारा बताया गया एक उपाय भी अगर कोई कर ले तो उसका भाग्य सवर सकता है।



ज्योतिष शास्त्र में पान का पत्ता बेहद ही चमत्कारिक होता है। मान्यताओं के मुताबिक पान के पत्तों को बहुत शुभ माना गया है। किसी भी तरह के शुभ काम से पहले या पूजा पाठ के वक्त इन्हें जरूर शामिल किया जाता है। इसी से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।



मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमानजी को पान का बीड़ा अर्पित करने से लंबे समय से रूके काम पूरे हो जाते हैं। बीड़ा अर्पित करने से तात्पर्य है कि अब से हनुमानजी आपकी बीड़ा उठाएंगे। ध्यान रखें इस पान में सिर्फ कत्था, सौंफ, गुलकंद, गुलकंद और खोपरे डलवाएं। पान में चूना या सुपारी डलवाने की गलती न करें।



अगर आपका कोई काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो आप रविवार के दिन उस काम को करने निकलें। घर से निकलते वक्त आप पान के पत्ते को अपनी जेब में रखें। ऐसा करना शुभ मान जाता है और कहते हैं कि ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा।

पान पर कंसार कोरे रखकर गणेश जी को अर्पित करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

पान के पत्तों को घर के मुख्य द्वार पर टंगाने से घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसा करें तो ध्यान रखे कि हर दिन इन पत्तों को बदलते रहें।



अगर घर में किसी को नजर दोष लग जाए तो इसके लिए पान के पत्ते पर सात गुलाब की पंखुड़ियां रखकर उसे खिला दें। ऐसा करने से नजर दोष समाप्त हो जाता है।



अगर आपका कारोबार ठप्प पड़ गया है तो पान के पत्तों का दान करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस उपाय को बुधवार के दिन करें तो ज्यादा शुभ होगा।