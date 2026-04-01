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Walking Style Astrology : आपकी चाल में छिपा है सफलता का रहस्य, ऐसे लोग बनते हैं इतिहास रचने वाले

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 03:50 PM

walking style astrology

Walking Style astrology :  शास्त्र और शरीर विज्ञान में मनुष्य के चलने के तरीके यानी 'बॉडी लैंग्वेज' को उसके व्यक्तित्व का आइना माना गया है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक, सबने यह स्वीकार किया है कि आपके कदम केवल जमीन पर नहीं पड़ते,...

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Walking Style astrology :  शास्त्र और शरीर विज्ञान में मनुष्य के चलने के तरीके यानी 'बॉडी लैंग्वेज' को उसके व्यक्तित्व का आइना माना गया है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक, सबने यह स्वीकार किया है कि आपके कदम केवल जमीन पर नहीं पड़ते, बल्कि वे आपकी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और भविष्य की सफलता का संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी चाल आपके बारे में क्या कहती है और किन चाल-ढाल वाले लोगों के भीतर इतिहास रचने का सामर्थ्य होता है।

तेज और ऊर्जावान कदम 
जो लोग तेज गति से चलते हैं और जिनके कदमों में एक तरह की ऊर्जा दिखाई देती है, वे आमतौर पर लक्ष्य-केंद्रित होते हैं। ऐसे लोग समय की कीमत समझते हैं। वे भविष्य की योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं और उनमें गजब का आत्मविश्वास होता है।  इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने समय को लेकर सतर्क रहे, उन्होंने ही बड़े साम्राज्य और कंपनियां खड़ी कीं। अगर आप तेज चलते हैं, तो यह संकेत है कि आपके पास डूअर की मानसिकता है।

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 सीना तानकर और सीधा चलना
जब कोई व्यक्ति रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, कंधे पीछे की ओर और नजरें सामने रखकर चलता है, तो वह बिना बोले अपनी प्रभुता स्थापित कर देता है। यह चाल लीडरशिप का प्रतीक है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं। वे समाज और कार्यस्थल पर सम्मान पाते हैं क्योंकि उनका शरीर शक्ति का संचार करता है। 

शांत और सधे हुए कदम 
कुछ लोग न बहुत तेज चलते हैं और न बहुत धीरे लेकिन उनके कदम बहुत स्थिर होते हैं। वे जमीन पर पैर जमाकर चलते हैं। यह एक विचारक की चाल है। ऐसे लोग बहुत सोच-समझकर निर्णय लेते हैं। वे हड़बड़ी में काम बिगाड़ते नहीं हैं। उनकी स्थिरता उन्हें बड़े संगठनों का सफल प्रबंधक या आध्यात्मिक गुरु बनाती है। ऐसे लोग बहुत गहरे विश्लेषक होते हैं और इतिहास में अपनी छाप एक बौद्धिक क्रांति के रूप में छोड़ते हैं।

क्या आपकी चाल में ये कमियां तो नहीं ?

कंधे झुकाकर चलना: यह कम आत्मविश्वास और डिप्रेशन का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप जीवन के बोझ तले दबे हुए हैं।
पैरों को घसीटकर चलना : पैर घसीटकर चलना ऊर्जा की कमी और आलस्य को दर्शाता है। सफल लोग कभी भी ऊर्जाहीन नहीं दिखते।
नीचे देखकर चलना: हमेशा जमीन की ओर देखकर चलने वाले लोग अंतर्मुखी और डरे हुए हो सकते हैं। दुनिया जीतने के लिए दुनिया की आंखों में आंखें डालना जरूरी है।

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आई कॉन्टैक्ट और मुस्कुराहट
चलते समय जमीन की जगह सामने देखें। जब आप लोगों से नजरें मिलाकर चलते हैं, तो आप एक विश्वसनीय व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। एक हल्की मुस्कान आपके चेहरे पर 'विजेता' का भाव लाती है।

हाथों का सही मूवमेंट
चलते समय हाथों को जेब में न रखें। हाथों का प्राकृतिक रूप से हिलना आपके खुले विचारों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और आप चुनौतियों के लिए तैयार हैं।

कदमों की दूरी
बहुत छोटे कदम उठाना संकोच का प्रतीक है, जबकि बहुत बड़े कदम उठाना आक्रामकता का। मध्यम और संतुलित कदम आपकी संतुलित सोच को दर्शाते हैं।

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