Pigeon Nest in House: घर में कबूतरों का आना या घोंसला बनाना शुभ या अशुभ

Pigeon Nest in House: कबूतर शांति, प्रेम और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। अचानक घर में कबूतर का आना यह संकेत दे सकता है कि घर का वातावरण शांत और सात्त्विक है। बहुत सी परंपराओं में इसे शुभ समाचार या नए अवसर का सूचक माना गया है। घर में कबूतरों का आना और घोंसला बनाना शास्त्रों, वास्तु और लोकमान्यताओं के अनुसार अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है।



घर में कबूतर का आना शुभ-अशुभ संकेत हो सकता है। यदि कबूतर घर के भीतर फंस जाए और बाहर जाने का मार्ग न पाए तो इसे अटकी हुई ऊर्जा या रुकावट का प्रतीक माना जाता है। लगातार घर में प्रवेश करना यह भी दिखा सकता है कि आसपास सफाई या स्वच्छता की कमी है।



घर में कबूतर का घोंसला बनाना शुभ पक्ष– कबूतर घोंसला वहीं बनाता है जहां उसे सुरक्षा और शांति महसूस होती है। इसका मतलब है कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षित माहौल देता है। लोकमान्यता में कबूतर का घोंसला लक्ष्मी आगमन का प्रतीक भी माना गया है क्योंकि पक्षी वहां रुकते हैं, जहां अन्न और करुणा उपलब्ध होती है।



घर में कबूतर का घोंसला बनाना अशुभ पक्ष– वास्तुशास्त्र में छत, खिड़की या बीम पर कबूतर का घोंसला रुकावट और धूल-मिट्टी से जुड़ा माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियों और गंदगी का प्रसार हो सकता है।



यदि कबूतर बार-बार अंडे देकर छोड़ जाता है तो यह अधूरे कार्य या जीवन में बाधाओं का प्रतीक हो सकता है।



यदि कबूतर केवल आता-जाता है तो इसे शुभ मानें और घर की शांति का संकेत समझें। यदि उसने घोंसला बना लिया है, तो देखें वह किस स्थान पर है मुख्य द्वार या पूजा स्थान के पास शुभ नहीं माना जाता, इसे हटा देना चाहिए।



छत या आंगन के कोने पर स्वच्छता बनाए रखना ज़रूरी। यदि आपको यह अशुभ लग रहा हो, तो कबूतर के अंडे या बच्चों को हानि पहुंचाए बिना धीरे-धीरे घोंसला हटा दें और उस जगह पर गंगा जल या कपूर का धुआं करें।



घर में कबूतर का आना सामान्यतः शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक है लेकिन घोंसला लंबे समय तक रहने दें तो यह गंदगी और रुकावट का कारण बन सकता है। इसे पूरी तरह शुभ या अशुभ नहीं, बल्कि स्थिति पर आधारित संकेत मानना चाहिए।