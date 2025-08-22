Daily horoscope : आज इन राशियों की आय में होगा इजाफा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Aug, 2025 06:54 AM

मेष : जायदादी कामों के लिए आपकी भागदौड़ बेहतर रिजल्ट देगी, शत्रु भी आप की पकड़ में रहेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृष: स्ट्रांग सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।

मिथुन: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा कारोबारी तौर पर एक्टिव रखने वाला, मगर घटिया लोगों से दूरी रखें।

कर्क : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, अपने चंचल होते मन पर जब्त रखें।

सिंह: लेन-देन के कामों में सचेत रहें, ध्यान रखें कि कारोबारी काम निपटाते समय आपकी कोई पेमैंट न कहीं फंस जाए।

कन्या : इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मैन पावर बाहर भेजने का काम करने वालों को आपनी कामकाजी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी।

तुला: किसी अफसर के सॉफ्ट रुख के कारण आपकी कोई सरकारी समस्या सहज बन सकती है, शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक: स्ट्रांग सितारा आपको अपनी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में हैल्पफुल होगा, इरादों में मजबूती।

धनु : सितारा पेट के लिए कामजोर, पानी तथा बाई वस्तुओं का इस्तेमाल परहेज के साथ करें।

मकर : व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, सफलता साथ देगी, हर मामले के प्रति दोनों पति-पत्नी की एक जैसी सोच होगी।

कुम्भ : लगातार रहने वाले वैर-विरोध के कारण मन अशांत, परेशान, डिस्टर्ब सा रहेगा, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें।

मीन: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, यत्न करने पर कोई स्कीम-प्रोग्राम भी मेच्योर होगा।