Daily Horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता, हर सपना होगा पूरा

Edited By Sarita Thapa, Updated: 19 Apr, 2026 08:00 AM

मेष : कारोबारी दशा बेहतर, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, आम हालात भी बेहतर बनेंगे, मगर दोपहर तक गले में खराबी का डर।

मेष : कारोबारी दशा बेहतर, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, आम हालात भी बेहतर बनेंगे, मगर दोपहर तक गले में खराबी का डर।

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वृष: सितारा दोपहर तक नुकसान वाला, खर्चों का जोर भी रहेगा, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी।

मिथुन: सितारा दोपहर तक धन लाभ देने तथा कारोबारी प्रोग्रामों को संवारने वाला, मगर बाद में विपरीत हालात बन सकते हैं।

कर्क: सितारा दोपहर तक कामयाबी देने, इज्जत-मान बढ़ाने तथा दुश्मनों को कमजोर रखने वाला, फिर बाद में अर्थ दशा बेहतर बनेगी।

सिंह : आम सितारा मजबूत जो हर फ्रंट पर आपको कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मगर पेट के प्रति अटैंटिव रहना सही रहेगा।

कन्या : सितारा दोपहर तक पेट के लिए ढीला, मर्यादित खान-पान करना सही रहेगा, मगर बाद में हर मोर्चा पर बेहतरी होगी।

तुला: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा ठीक रखेगा, मान-सम्मान भी देगा, मगर बाद में प्रतिकूल हालात बनेंगे।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक मन को अशांत तथा डावांडोल रखने वाला, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

धनु : सितारा दोपहर तक बेहतर, इरादों में मजबूती मगर बाद में किसी न किसी कम्प्लीकेशन के साथ वास्ता रहेगा।

मकर: सितारा दोपहर तक जायदादी कामों के लिए अच्छा, फिर बाद में कोई रुका पड़ा काम सुलझ सकता है।

कुंभ: सितारा दोपहर तक कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ रखेगा, फिर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

मीन : सितारा दोपहर तक कामकाजी काम संवारने वाला होगा, फिर बाद में आपका मनोबल तथा पैठ बढ़ेगी।\

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