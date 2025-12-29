Sagittarius Prediction 2026: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Sagittarius Prediction 2026: धनु राशिफल 2026 का यह आर्टिकल विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए तैयार किया गया है, जो इन जातकों को वर्ष 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेगा। वैदिक ज्योतिष पर आधारित धनु राशिफल 2026 के माध्यम से आप जान सकेंगे कि यह...

Sagittarius Prediction 2026: धनु राशिफल 2026 का यह आर्टिकल विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए तैयार किया गया है, जो इन जातकों को वर्ष 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेगा। वैदिक ज्योतिष पर आधारित धनु राशिफल 2026 के माध्यम से आप जान सकेंगे कि यह वर्ष जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, व्यापार, प्रेम, शिक्षा सहित स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही, साल 2026 में ग्रहों के गोचर के आधार पर हम आपको कुछ सरल उपाय भी प्रदान करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और धनु राशिफल 2026 से जान लेते हैं कि यह वर्ष धनु राशि के जातकों को किस तरह के परिणाम देगा।



परिवार

धनु राशिफल 2026 के अनुसार, धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। हालांकि, इस साल के ज्यादातर समय कोई बड़ी परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं लेकिन कभी-कभी छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन समस्याओं को तुरंत दूर नहीं करेंगे, तो यह आगे एक बड़ा रूप ले सकती हैं।



वहीं, दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे और ऐसे में घर-परिवार में वाद-विवाद जन्म ले सकते हैं या फिर किसी बात को लेकर कोई सदस्य नाराज़ हो सकता है। अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि, धनु राशि वालों को 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 और 02 अप्रैल से 11 मई 2026 के दौरान आपको परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करना होगा।



धनु राशिफल 2026 कहता है कि गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। बता दें कि चतुर्थ भाव के स्वामी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे और चतुर्थ भाव में शनि देव विराजमान होंगे जो घर-परिवार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में, पारिवारिक जीवन की तुलना में गृहस्थ जीवन इस साल थोड़ा कमज़ोर कहा जाएगा। सामान्य शब्दों में कहें तो, गृहस्थ जीवन में परेशानियां आएंगी लेकिन वह धीरे-धीरे दूर भी हो जाएंगी इसलिए सोच-विचार कर काम करें।



इस दौरान पुरानी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं या फिर जमीन-जायदाद या घर को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके फलस्वरूप, घर जर्जर हो गया हो तो रिपेयर करवाने की जरूरत अथवा घर बनवाने जैसे काम आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको शांत रहकर काम करना होगा।



स्‍वास्‍थ्‍य

धनु राशिफल 2026 कहता है कि धनु राशि के जातकों को वर्ष 2026 में अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। वहीं, लापरवाही बरतने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बता दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए इस साल को अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इन सब परिस्थितियों की वजह शनि देव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति होगी जो आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेगी। सरल शब्दों में कहें तो, चतुर्थ भाव में बैठकर शनि महाराज पहले भाव को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे। जैसे कि कुंडली का पहला भाव स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे में, शनि देव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकते हैं।



अनुकूल बात यह होगी कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति लग्न भाव को देखेंगे और यह आपके आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। शनि ग्रह की नकारात्मकता को गुरु ग्रह शुभ प्रभावों में बदल सकते हैं। ऐसे में, गुरु ग्रह आपकी सेहत को उत्तम बनाए रखेंगे। सामान्य शब्दों में, सतर्क रहकर आप खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। वहीं, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में बृहस्पति ग्रह आठवें भाव में रहेंगे और इस भाव में गुरु देव के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। कुंडली में आठवां भाव ध्यान, योग और साधना का होता है। ऐसे में, आप नियमित रूप से योग-व्यायाम और प्राणायाम करने की स्थिति में स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।



धनु राशिफल 2026 कहता है कि अगर आप सेहत को लेकर लापरवाही बरतेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट नज़र आ सकती है। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में बैठकर प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में, गुरु ग्रह की यह स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी, परन्तु फिर भी आप पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर, जो जातक वर्ष 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। साथ ही, आपको उचित खानपान अपनाना होगा।



प्रेम

धनु राशिफल 2026 बता रहा है कि धनु राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में औसत या औसत से बेहतर रहेगा। बता दें कि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर बहुत कम भावों में अच्छा माना गया है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि यह आपके प्रेम जीवन में समस्या पैदा करेंगे लेकिन मंगल ग्रह आपका ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, आपका विरोध भी नहीं करेंगे और इस प्रकार, यह आपको मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं, आपको 02 अप्रैल से 11 मई की अवधि में मंगल चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ रहेंगे। इसके बाद, 02 अगस्त से लेकर 12 नवंबर की अवधि भी कमज़ोर रहेगी और बीच के समय में भी आपको सावधान रहना होगा। इस प्रकार, आपको ऊपर बताई गई अवधि में प्रेम जीवन में किसी भी तरह का जोख़िम न उठाने की सलाह दी जाती है। साथी के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आपका शांत हो जाना ही फायदेमंद साबित होगा।



बात करें गुरु ग्रह की, तो प्रेम जीवन में बृहस्पति देव ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। जनवरी से लेकर 02 जून तक गुरु ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे और ऐसे में यह प्रेम संबंधों को अनुकूल बनाने का काम करेंगे। साथ ही प्रेम को विवाह में बदलने की कोशिश कर रहे जातकों को कामयाबी सफल हो सकेगी। इसके बाद, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरु देव कमज़ोर अवस्था में होंगे परंतु न यह आपका सहयोग करेंगे और न ही विरोध करेंगे। इस प्रकार, यह समय प्रेम जीवन के लिए औसत रह सकता है।



धनु राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसे में, 31 अक्टूबर के बाद का समय शुभ रहेगा। बता दें कि जब 2 अगस्त से लेकर 12 नवंबर के दौरान मंगल और गुरु दोनों आपको सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। धनु राशि वालों को 02 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहना होगा, बाकी की अवधि उत्तम रहेगी।



कार्यक्षेत्र

धनु राशिफल 2026 कहता है कि धनु राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी बुध ग्रह साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही, आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। ऐसे में शुक्र के द्वारा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं लेकिन, शनि, केतु तथा बृहस्पति की स्थिति बीच-बीच में आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार, नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2026 आपके लिए मिला-जुला रह सकता है। हालांकि, 03 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 की अवधि में आपको नौकरी के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु इस अवधि में बदलाव करने से बचें। साथ ही दूसरों से बेहद विनम्रता और सकारात्मकता से बातचीत करें।



धनु राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते ख़राब न होने पाएं। वहीं, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे जो कि अनुकूल स्थिति कही जाएगी, परन्तु वह शनि देव के साथ नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणामस्वरूप, आपको नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। साथ ही, घर-परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें ताकि आपके काम पर इनका नकारात्मक असर दिखाई न दें। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे, बाकी के समय में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।



धनु राशिफल 2026 के अनुसार, शनि की दृष्टि के प्रभाव से यह वर्ष नौकरी के लिए आसान तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि न्याय के देवता शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही होगी। साथ ही, इनकी सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर भी होगी और ऐसे में, आपकी नौकरी में समस्याएं बनी रहेंगी, परंतु समर्पण के साथ काम करने वालों को शनिदेव पुरस्कृत भी करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो, आपको न सिर्फ़ मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बल्कि आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। साथ ही, इन जातकों के पदोन्नति के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में धनु राशि के जातकों को नौकरी में शुभ फल प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह साल कार्यक्षेत्र के मामले में औसत या औसत से बेहतर रह सकता है।



धन

धनु राशिफल 2026 के अनुसार, धनु राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्थिक जीवन भी व्यापार और नौकरी पर निर्भर करता है। बता दें कि धन से जुड़े मामलों को दर्शाने वाले भावों पर किसी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में, आर्थिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वहीं, लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि, यह जनवरी से लेकर 01 फरवरी 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे जो इस दौरान आपको आपकी मेहनत की तुलना में परिणाम कमज़ोर दे सकते हैं। ऐसे में, आपकी आय कम रह सकती है। हालांकि, शुक्र आपके पहले भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणामस्वरूप, आप सुख-सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे, परन्तु धन की कमी नहीं होगी। इस दौरान आप भले ही बचत न कर पाएं, लेकिन आपका पैसा सार्थक वस्तुओं पर ख़र्च होगा, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी।



इसके अलावा, 14 मई से 08 जून 2026 और 01 अगस्त से 02 सितंबर 2026 तक की अवधि में आप आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि, इस दौरान कोई बड़ी समस्या आने के योग नहीं है। बात करें बचत की, तो धन भाव के स्वामी शनि अपने से तीसरे भाव में उपस्थित होंगे जो कि अच्छी स्थिति मानी जाएगी। बता दें कि चतुर्थ भाव में शनि के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में, धन भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर वर्ष 2026 बचत के मामले में औसत रह सकता है। धनु राशिफल 2026 कहता है कि धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव की स्थिति साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। जनवरी से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु देव सप्तम भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे, तब यह आपको लाभ करवाने का काम करेंगे।



हालांकि, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपके आठवें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और वहां से आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में, यह आपके आर्थिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद, गुरु देव की भाग्य भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। इस प्रकार, वर्ष 2026 में धन से जुड़े मामले पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं होगा, परंतु शनि ग्रह की स्थिति सामान्य रहेगी जबकि अन्य ग्रह आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर, अगर आपके कार्यक्षेत्र में कोई समस्या नहीं आती है, तो आपका आर्थिक जीवन अच्छा बना रहेगा और आपकी आय भी उत्तम रहेगी। साथ ही, आप बचत भी कर पाएंगे।



उपाय

शनिवार के दिन कौवे या भैंस को चावल खिलाएं।

बड़े-बुजुर्गों विशेष रूप से ससुर की सेवा करें।

बहते हुए नदी के जल में जौ प्रवाहित करें।



आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317