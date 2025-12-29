Scorpio Prediction 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Scorpio Prediction 2026: वृश्चिक राशिफल 2026 का यह लेख विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है जिसके माध्यम से वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही, यह साल वृश्चिक राशि के जातकों...

Scorpio Prediction 2026: वृश्चिक राशिफल 2026 का यह लेख विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है जिसके माध्यम से वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही, यह साल वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, व्यापार, प्रेम, आर्थिक जीवन समेत वैवाहिक जीवन में किस तरह के परिणाम देगा? इस बारे में भी चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशिफल 2026 पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है इसलिए हम आपको यहां ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर कुछ सरल एवं प्रभावी उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि आप इस साल को बेहतर बना सकें। आइए अब हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक राशिफल 2026 क्या भविष्यवाणी कर रहा है।



परिवार

वृश्चिक राशिफल 2026 बता रहा है कि वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में अनुकूल रह सकता है। हालांकि, आपको परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों को लेकर जागरूक रहना होगा। वहीं, दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि परिवार में छोटे-मोटे विवादों को जन्म दे सकती है और कभी-कभी सदस्य बेवजह रूठ सकते हैं। ऐसे में, आपको अपनी गलती न होते हुए भी सामने वाले को मनाने की कोशिश करनी होगी क्योंकि इसे ही समझदारी कहा जाएगा जिसका समर्थन देवगुरु बृहस्पति करेंगे।



जब बृहस्पति देव दूसरे भाव के स्वामी के रूप में साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपके दूसरे भाव को देखेंगे, तब आप समझदार बनकर परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। इस अवधि में परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, उस समय अगर आप सावधानी बरतेंगे, तो घर-परिवार की समस्याओं का अंत हो सकेगा। सरल शब्दों में, इस साल पारिवारिक जीवन में समस्या आएगी लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी।



गृहस्थ जीवन की बात करें तो यह वर्ष थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक राहु ग्रह की चतुर्थ भाव में उपस्थिति गृहस्थ जीवन में कोई न कोई समस्या बने रहने की तरफ संकेत कर रही है। हालांकि, जनवरी से 02 जून के दौरान गुरु ग्रह की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। ऐसे में, यह गृहस्थ जीवन की समस्याओं को नियंत्रित करने का काम करेंगे। वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार, 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति का संबंध चतुर्थ भाव से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, परंतु समझदारी से काम लेने पर आप गृहस्थी से जुड़ी समस्याओं को हल कर लेंगे।



31 अक्टूबर से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे और परेशानियों से राहत पाने में आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में ज्यादातर समय समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन आप समझदारी से इनका हल ढूंढ लेंगे। इस साल पारिवारिक जीवन अनुकूल और गृहस्थ जीवन थोड़ा कमज़ोर रहेगा।



स्‍वास्‍थ्‍य

वृश्चिक राशिफल 2026 कहता है कि वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में, आपको इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सावधान रहना होगा। साथ ही, अपने खानपान का ध्यान रखना होगा और उचित जीवनशैली अपनानी होगी, तब ही आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख पाएंगे। हालांकि, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति देखें तो, शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और इस भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में, शनि देव आपको पेट से जुड़े रोग देने का काम शनि ग्रह कर सकते हैं। वहीं, राहु देव 05 दिसंबर 2026 तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो, साल के ज्यादातर समय राहु की चौथे भाव में उपस्थिति आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं कही जा सकती है। ऐसे में, यह आपको हृदय, सीने या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं या फिर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।



बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु देव आपके आठवें भाव में रहेंगे और इसे अच्छी स्थिति नहीं माना जाता है। इसके फलस्वरूप, इस समय बृहस्पति देव स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन, जब 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में स्थित होंगे और इस भाव में बैठकर वह आपके लग्न तथा पंचम भावों को देखेंगे। ऐसे में, यह अवधि स्वास्थ्य के लिए बेहतर या काफी हद तक अनुकूल रहेगी। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपको औसत परिणाम प्रदान कर सकती है। साथ ही, यह चतुर्थ भाव से राहु के दुष्प्रभावों को कम करने का काम कर सकती है। बता दें कि साल 2026 में गुरु ग्रह 5 महीने आपके लिए कमज़ोर और 5 महीने आपके लिए अनुकूल रहेंगे जबकि यह शेष दो महीने आपको औसत परिणाम देंगे। सामान्य शब्दों में, इस साल बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए औसत से बेहतर रहेगी।



एक तरफ, जहां राहु और शनि जैसे पापी ग्रह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, गुरु ग्रह की स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में काफी हद तक अनुकूल रहेगी इसलिए आपको साल के शुरुआत से ही स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी गई है ताकि आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बच सकेंगे। वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार, 23 फरवरी 2026 से 02 अप्रैल 2026 और 2 अगस्त 2026 से 18 सितंबर 2026 तक का समय आपके लिए कमज़ोर रह सकता है। अतः इस अवधि में आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, तब ही आप खुद को फिट बनाए रख सकेंगे। इस दौरान जो लोग पहले से हृदय, सीने, कमर या जननांगों से जुड़े रोगों से परेशान हैं, उन्हें सजग रहना होगा। साथ ही, वाहन चलाते समय भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा।



प्रेम

वृश्चिक राशिफल 2026 बता रहा है कि वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में सकारात्मक रहेगा, विशेषकर कुछ ख़ास परिस्थितियों में शुभ रह सकता है। लेकिन, प्रेम जीवन में रिश्ते को लेकर जरा सी लापरवाही परिणामों को कमज़ोर कर सकती है। बता दें कि पंचम भाव में शनि देव पूरे वर्ष रहेंगे जो संकेत कर रहे हैं कि सच्चा प्रेम करने वाले लोगों की शनि देव सहायता करेंगे। वहीं, जो लोग रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके रिश्ते में शनि ग्रह समस्या पैदा करके टूटने की कगार पर ले सकते हैं। हालांकि, पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव की स्थिति साल 2026 में 5-6 महीने अनुकूल रहेगी। यह 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे।



बता दें कि भाग्य भाव पांचवें से पांचवें भाव होता है। ज्योतिष के एक सूत्र “भावात भावम” के अनुसार भाग्य भाव भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है। इसके फलस्वरूप, 02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय प्रेम जीवन में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। बस ध्यान रखें कि आपका प्रेम सच्चा हो, अन्यथा पंचम भाव में बैठे शनि रिश्ते को तोड़ सकते हैं और उस समय गुरु देव भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद नौकरी में व्यस्त होने या अन्य कारणों से साथी के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ, साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपको प्रेम जीवन में सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार, इस पूरे वर्ष में ही आपको प्रेम संबंधों को प्यार से संभालना होगा।



वृश्चिक राशिफल 2026 बता रहा है कि साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय प्रेम जीवन के लिए कमज़ोर रहेगा लेकिन इसके बाद, 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि अच्छी रहेगी और फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत का समय औसत रहेगी। हालांकि, इन जातकों को प्रेम जीवन में मिलने वाले परिणाम आपके प्रयत्नों, कर्मों, निष्ठा, प्रेम और पवित्रता पर निर्भर करेंगे।



कार्यक्षेत्र

वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। इस दौरान आपका ध्यान कभी-कभी भटक सकता है और ऐसे में, आप नौकरी में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं। इसके फलसवरूप, आपको कार्यक्षेत्र में मिलने वाले परिणाम औसत से कमज़ोर भी रह सकते हैं। बता दें कि अगर घर की समस्याएं घर तक ही सीमित रखेंगे और कार्यस्थल में नकारात्मक सोच वाले लोगों से बचेंगे, तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। आपको काम से ज्यादा बातों में समय बिताने वाले सहकर्मियों से दूर रहना होगा और मन लगाकर अपना काम करना होगा, तब ही आप राहु और शनि की नकारात्मकता से बचकर शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे।



ऐसा न करने की स्थिति में दशम भाव में बैठा केतु आपको वरिष्ठों की नजरों से गिराने का काम कर सकता है या फिर वरिष्ठ या बॉस आपसे नाखुश नज़र आ सकते हैं। हालांकि, गुरु ग्रह की स्थिति बीच-बीच में आपको सहयोग कर सकती है। वहीं मंगल देव की स्थिति भी आपके लिए औसत रहेगी लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक राशिफल 2026 कहता है कि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी और 11 मई से लेकर 21 जून की अवधि में आपको नौकरी के कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।



इसके विपरीत, वर्ष 2026 में 23 फरवरी से लेकर 02 अप्रैल तक की अवधि तनाव देकर आपके आसपास के माहौल को बिगाड़ने का काम कर सकती है। इसके अलावा, 18 सितंबर से 12 नवंबर के दौरान आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण के साथ निभाना होगा जबकि 12 नवंबर के बाद आपको वरिष्ठों के साथ बहस या वाद-विवाद में पड़ने से बचना होगा। अगर आप कार्यस्थल में इन सब सावधानियों को अपनाएंगे, तो आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।



धन

वृश्चिक राशिफल 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 औसत या औसत से बेहतर रह सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्यक्षेत्र और अर्थव्यवस्था का आपस में गहरा संबंध है और आपके रोज़गार या नौकरी के अनुसार ही आपकी आर्थिक स्थिति होती है। इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए साल मिलाजुला रहेगा और ऐसे में आपकी आय मध्यम रह सकती है। लेकिन धन के कारक और धन भाव के स्वामी गुरु ग्रह की बात करें, तो यह साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक आपके आठवें भाव में रहेंगे जो कि अशुभ स्थिति मानी जाती है, परन्तु इनकी दृष्टि धन भाव पर भी होगी। इसे एक अनुकूल स्थिति कहा जाएगा।



इस प्रकार बृहस्पति देव आपको औसत परिणाम देंगे। वहीं 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत कर सकते हैं। इसके बाद जब गुरु ग्रह 31 अक्टूबर के बाद कर्म भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तब भी आपका आर्थिक जीवन औसत रह सकता है। कुल मिलाकर, इस साल बृहस्पति देव आपके लिए काफ़ी हद अनुकूलो रहेंगे।



वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार, लाभ भाव के स्वामी बुध महाराज की स्थिति भी आपको औसत से बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। इस तरह, अगर आप कार्यक्षेत्र में मेहनत करके अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको आर्थिक जीवन से जुड़े ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही, आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छे से प्रबंधित कर सकेंगे।



उपाय

शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें।

शनिवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएं।

साल के पहले हिस्से में गुरुवार के दिन मंदिर में घी और कपूर का दान करें।



आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

