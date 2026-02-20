Singh Rashifal 21 February : सिंह राशि के जातक फैसलों में रखें सावधानी, मिलेगा लाभ का मौका

Main Menu

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Singh Rashifal 21 February :  21 फरवरी 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन और सचेत रहने' का दिन है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, जो तेज, आत्मविश्वास और सत्ता का प्रतीक है। आज ग्रहों की स्थिति आपको एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर रही है, जहाँ आपका एक गलत फैसला नुकसान करा सकता है, वहीं आपकी सावधानी आपको बड़े लाभ के द्वार तक ले जा सकती है। सोच-समझकर उठाए गए कदम ही सफलता की सीढ़ी बनेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हलचल लेकर आने वाला है।

 करियर और पेशेवर जीवन
सिंह राशि के जातक स्वभाव से नेतृत्व करने वाले होते हैं, लेकिन आज आपको 'बॉस' बनने के बजाय टीम प्लेयर बनने की जरूरत है। आज कार्यस्थल पर किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या नई डील फाइनल करने से पहले उसे दो बार पढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोपहर के बाद किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर से मुलाकात हो सकती है। उनकी सलाह आपको करियर में एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी दफ्तर में अटका हुआ है, तो आज धैर्य के साथ प्रयास करें। अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें; अहंकार आपकी बनती बात बिगाड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन लाभ के अवसर आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं। यदि आप शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन मार्केट वॉच करने का है। तुरंत पैसा लगाने के बजाय विशेषज्ञों की राय लें। सुख-सुविधाओं और दिखावे पर आज धन खर्च होने के योग हैं। सिंह राशि वालों को अपनी 'रॉयल' लाइफस्टाइल के चक्कर में बजट बिगड़ने से बचना होगा। यदि आपने किसी से कर्ज लिया है, तो आज उसे चुकाने की योजना बनाना आपके मानसिक बोझ को कम करेगा।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन
आपका पारिवारिक जीवन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जीवन के कठिन फैसलों में परिवार के बड़े-बुजुर्गों का अनुभव आपके काम आएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से बातचीत करना आपको मानसिक स्पष्टता देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति की सराहना होगी। हालांकि किसी विवादित विषय पर अपनी राय देने से बचें, वरना आप बिना वजह किसी बहस का हिस्सा बन सकते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों के मामले में आज का दिन धैर्य की परीक्षा ले सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको अपने स्वभाव की उग्रता को कम करना होगा। छोटे-मोटे मतभेदों को तूल न दें। शाम का समय रोमांटिक रह सकता है यदि आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें।  यदि आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन थोड़ा रुकने का है। सामने वाले के मन को समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी न दिखाएं।

स्वास्थ्य
सिंह राशि वाले आज खुद को ऊर्जावान तो महसूस करेंगे लेकिन बर्नआउट से बचने की जरूरत है। काम का दबाव आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। शांति के लिए एकांत में कुछ समय बिताएं या कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें। आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त पानी पिएं।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ॐ सूर्याय नमः का जाप करें।
यदि संभव हो, तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और शत्रुओं को शांत रखेगा।
माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, इससे एकाग्रता बढ़ेगी और क्रोध पर नियंत्रण रहेगा।

