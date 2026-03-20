Singh Rashifal 22 March : 22 मार्च को सिंह राशि वाले अपने क्रोध पर रखें काबू, वरना हाथ से निकल सकता है बड़ा सुनहरा मौका

वैदिक ज्योतिष में सिंह राशि को राजा की पदवी दी गई है। इस राशि का स्वामी स्वयं 'सूर्य' है, जो आत्मविश्वास, अधिकार और तेज का प्रतीक है। 22 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और अवसरों से भरा रहने वाला है।

Singh Rashifal 22 March : वैदिक ज्योतिष में सिंह राशि को राजा की पदवी दी गई है। इस राशि का स्वामी स्वयं 'सूर्य' है, जो आत्मविश्वास, अधिकार और तेज का प्रतीक है। 22 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और अवसरों से भरा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि भाग्य आपके सामने एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका पेश करने वाला है। लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आपकी राशि में मंगल और सूर्य का प्रभाव आज आपके स्वभाव में 'अग्नि' यानी क्रोध की अधिकता कर सकता है। आज की सबसे बड़ी चुनौती खुद पर नियंत्रण रखने की होगी। आइए जानते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज क्या घटित होने वाला है।

करियर और व्यापार

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यदि आप किसी बड़ी डील या प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, तो आज वह आपके पास आ सकता है। यह मौका आपके करियर की दिशा बदल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी। लोग आपके निर्णय लेने की क्षमता का लोहा मानेंगे। यहीं पर आपको संभलना होगा। काम के दबाव या सहकर्मियों की किसी छोटी सी गलती पर आपका पारा चढ़ सकता है। याद रखें, आज आपका गुस्सा बना-बनाया काम बिगाड़ सकता है। यदि आप शांत रहे, तो यह मौका आपका भविष्य संवार देगा।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी लाभकारी रहने वाला है, बशर्ते आप जोश में होश न खोएं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पहले किए गए निवेश से आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा लंबे समय से अटका है, तो आज बात करने पर वह मिल सकता है। लेकिन बात करते समय लहजा सख्त न रखें, वरना विवाद बढ़ सकता है। सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च करने की इच्छा होगी, लेकिन बजट का ध्यान रखना अनिवार्य है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

सिंह राशि के जातक दिल के साफ होते हैं, लेकिन उनकी जुबान कभी-कभी कड़वी हो जाती है, जो आज आपके रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की आशंका है। पार्टनर की बात को बिना काटे सुनने की कोशिश करें। आज का 'संडे' खराब न हो, इसके लिए अपनी Ego को किनारे रखें। प्रेम संबंधों में रह रहे जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए कोई छोटा सा सरप्राइज प्लान करें। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन पहली मुलाकात में ही अपनी राय थोपने से बचें।

पारिवारिक जीवन

परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी, लेकिन घर के माहौल को शांत रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की सलाह आज आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगी। उनकी बात को ध्यान से सुनें। बच्चों के साथ समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा। शाम का समय घर के किसी मांगलिक कार्य की योजना बनाने में बीत सकता है।

शिक्षा और छात्र

छात्रों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। सिंह राशि के छात्रों का मन आज पढ़ाई से उचटकर खेल-कूद या सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा सकता है। यदि आज कोई रिजल्ट आने वाला है, तो वह आपके पक्ष में हो सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और ओवरकॉन्फिडेंस से बचें।

स्वास्थ्य

क्रोध न केवल आपके काम बिगाड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। जिन लोगों को हाई बीपी या हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें आज बहुत शांत रहने की जरूरत है। अत्यधिक उत्तेजना सिरदर्द या माइग्रेन का कारण बन सकती है। अपनी ऊर्जा को एक्सरसाइज या जिम में लगाएं। भरपूर पानी पिएं और Meditation का सहारा लें।

आज के अचूक उपाय

सूर्य नमस्कार: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें।

गुड़ का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें।

ठंडे पानी का सेवन: जब भी गुस्सा आए, एक गिलास ठंडा पानी पिएं और गहरी सांस लें। चन्दन का तिलक लगाना भी शुभ रहेगा।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ दिशा: पूर्व

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