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Singh Rashifal 30 March : सिंह राशि का राजयोग ! 30 मार्च को सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य, दुनिया देखेगी आपका जलवा

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 01:50 AM

singh rashifal 30 march

सिंह राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का सूर्योदय किसी सामान्य दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम युग के आरंभ जैसा है।

Singh Rashifal 30 March : सिंह राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का सूर्योदय किसी सामान्य दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम युग के आरंभ जैसा है। सूर्य के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए ग्रहों की चाल एक ऐसा दुर्लभ राजयोग निर्मित कर रही है, जो आपको सफलता के उस शिखर पर ले जाएगा जहां जाने का सपना आपने बरसों पहले देखा था। 30 मार्च को सितारों का कड़ा निर्देश है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके वैभव और पराक्रम का समय आ गया है।

ग्रहों का विश्लेषण: क्यों चमक रहा है आपका नसीब?
30 मार्च को सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपनी अत्यंत शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। मंगल और गुरु की युति से आपकी कुंडली के केंद्र भाव में 'लक्ष्मी-नारायण योग' और 'कुलदीपक योग' जैसी स्थितियां बन रही हैं। यह राजयोग आपको न केवल आर्थिक संपन्नता देगा, बल्कि समाज में आपका कद भी बढ़ाएगा। आपकी वाणी में आज वह ओज होगा कि लोग आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानेंगे।

करियर और कार्यक्षेत्र
नौकरीपेशा और राजनीति से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विजेता बनने का है। ऑफिस में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली के कायल हो जाएंगे। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना चाहते थे, तो आज वह जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी। पदोन्नति की राह देख रहे जातकों के लिए आज कोई आधिकारिक पत्र या शुभ सूचना मिल सकती है। आपकी सैलरी में वृद्धि के योग प्रबल हैं। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनका प्रभाव बढ़ेगा। आज आपकी कोई पुरानी योजना सफल होगी, जिससे आपकी लोकप्रियता में चार चाँद लग जाएंगे।

व्यापार और धन
व्यापारियों के लिए 30 मार्च का दिन 'बंपर मुनाफे' वाला साबित होगा। अगर आप किसी नई डील या टेंडर का इंतजार कर रहे थे, तो राजयोग के प्रभाव से वह आपके पक्ष में आएगा। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ होगा। शेयर बाजार, रियल एस्टेट या सोने में किया गया पुराना निवेश आज आपको भारी रिटर्न दे सकता है। धन संचय करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। बरसों से फंसा हुआ धन आज अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी।

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मान-सम्मान और सामाजिक कद
सिंह राशि का स्वभाव ही शासन करना है, और आज ग्रह आपको वही शक्ति दे रहे हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी सार्वजनिक समारोह में आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होगा कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। शत्रु चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे; वे आज आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
शाही अंदाज वाले सिंह जातकों के लिए प्रेम संबंध आज बहुत सुखद रहेंगे। पार्टनर के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आप उन्हें कोई महंगा उपहार दे सकते हैं या किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो आज वह प्यार में तब्दील हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज प्रपोज करने के लिए दिन बहुत शुभ है। आपकी बात बन सकती है।

शिक्षा और छात्र
विद्यार्थियों के लिए यह राजयोग एकाग्रता का वरदान लेकर आया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम मिलेगा। शोध और विज्ञान से जुड़े छात्रों को कोई नई खोज या बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपका मन पढ़ाई में रमेगा और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
सिंह राशि वाले आज खुद को अजेय महसूस करेंगे। आपकी पुरानी शारीरिक व्याधियां दूर होंगी। मानसिक रूप से आप बहुत स्पष्ट और तनावमुक्त रहेंगे। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। खान-पान में अनुशासन बनाए रखें।

इस राजयोग का लाभ उठाने के लिए विशेष उपाय
सूर्य देव को अर्घ्य: सुबह तांबे के लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और "ॐ सूर्याय नमः" का जाप करें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: आज के दिन इस स्तोत्र का पाठ करना आपके शत्रुओं का नाश करेगा और आपको अपराजित बनाएगा।

लाल वस्त्र का दान: किसी गरीब या मंदिर के पुजारी को लाल रंग का वस्त्र या गुड़ दान करें।

गाय की सेवा: रविवार गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।

क्या करें और क्या न करें?
क्या करें: आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें, नए कपड़े पहनें और अपने पिता का आशीर्वाद लें।

क्या न करें: अहंकार से बचें, किसी का अपमान न करें और आलस्य को अपने पास न फटकने दें।

आज का भाग्यशाली अंक और रंग
शुभ रंग: केसरिया, सुनहरा और लाल
शुभ अंक: 1, 5 और 9

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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