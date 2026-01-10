सोमनाथ से फिर उठेगा आत्मगौरव का स्वर, मोदी करेंगे स्वाभिमान पर्व का उद्घोष

Edited By Sarita Thapa,Updated: 10 Jan, 2026 08:32 AM
गांधीनगर (विशेष): गुजरात की पावन और ऐतिहासिक धरती सोमनाथ एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आने जा रही है। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सहभागिता के लिए गुजरात पहुंचेंगे। यह आयोजन केवल आस्था या संस्कृति तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रबोध, स्वाभिमान और राजनीतिक संदेश देने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है।
सोमनाथ को भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां आगमन उस सोच को भी चुनौती देता है, जिसमें धर्म और राजनीति को पूरी तरह अलग-अलग देखने की बात की जाती है।
