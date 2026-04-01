Tarot Card Rashifal (2nd April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Apr, 2026 04:30 AM
मेष राशि
आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार के साथ समय बिताने का
मेष राशि
आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ राशि
आज आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। खानपान का ध्यान रखें।
मिथुन राशि
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। हालांकि, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें। मानसिक शांति बनाए रखें।
कर्क राशि
आज भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ बातचीत करते समय संयम रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। ध्यान और योग से मन को शांति मिलेगी।
सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
कन्या राशि
आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
तुला राशि
आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल जरूरी होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खर्चों पर ध्यान दें।
वृश्चिक राशि
आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
धनु राशि
आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
मकर राशि
आज आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नई योजनाएं लाभदायक साबित होंगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मीन राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। कुछ मामलों में सफलता मिलेगी, तो कुछ में निराशा हाथ लग सकती है। धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।