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Tarot Card Rashifal (6th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मेहनत की

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

वृषभ राशि
आज आपको धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत है। कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अंततः सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभकारी हो सकती है। व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

कर्क राशि
आज आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या राशि
आज आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

तुला राशि
आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। खर्चों में वृद्धि संभव है।

वृश्चिक राशि
आज आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशि
आज का दिन यात्रा के लिए शुभ है। नए अनुभव प्राप्त होंगे। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर राशि
आज आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें।

कुंभ राशि
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा।

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