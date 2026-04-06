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Tarot Card Rashifal (7th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष (Aries) आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप

मेष (Aries)
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें।

वृषभ (Taurus)
आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा। व्यापार में सामान्य लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खान-पान संतुलित रखें।

मिथुन (Gemini)
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

कर्क (Cancer)
आज आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें, खासकर मौसम बदलने के कारण।

सिंह (Leo)
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कन्या (Virgo)
आज आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें समझदारी से संभाल लेंगे। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला (Libra)
आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का है। काम और निजी जीवन में तालमेल बिठाना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत में सुधार होगा।

वृश्चिक (Scorpio)
आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है।

धनु (Sagittarius)
आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

मकर (Capricorn)
आज आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। नौकरी में स्थिरता रहेगी। व्यापार में सामान्य लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, खासकर थकान से बचें।

कुंभ (Aquarius)
आज का दिन आपके लिए रचनात्मक रहेगा। नए विचार आपके लिए सफलता के रास्ते खोल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

मीन (Pisces)
आज आपको अपने भावनात्मक पक्ष को संतुलित रखना होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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