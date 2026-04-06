ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का खतराः रूस ने निकाले अपने इंजीनियर और कर्मचारी ! कहा-कभी भी बिगड़ सकते हालात

ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र के आसपास हमलों की खबरों से वैश्विक चिंता बढ़ी है। International Atomic Energy Agency ने चेतावनी दी है। रूस ने अपने इंजीनियर निकाले हैं। हालांकि रिएक्टर सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर फैल रही खाड़ी देशों के तबाह होने की बात...

International Desk: मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच ईरान के Bushehr Nuclear Power Plant को लेकर चिंता बढ़ गई है। खबरें हैं कि प्लांट के आसपास कुछ धमाके या हमले जैसे हालात बने, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि अब तक मुख्य रिएक्टर सुरक्षित बताया गया है और काम जारी है। स्थिति गंभीर होने पर Russia ने अपने इंजीनियरों और कर्मचारियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। रूस का कहना है कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सीधे रिएक्टर पर हमला हुआ तो रेडिएशन लीक हो सकता है, जिससे आसपास के इलाकों और समुद्र को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि Dubai, Abu Dhabi, Bahrain और Oman रहने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन विशेषज्ञ इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया दावा मानते हैं। असली असर कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे हवा की दिशा और रेडिएशन का स्तर।

International Atomic Energy Agency (IAEA) ने चेतावनी दी है कि किसी भी न्यूक्लियर साइट पर हमला बड़ा खतरा बन सकता है। कुल मिलाकर, खतरा तो है, लेकिन अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान के Bushehr Nuclear Power Plant को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संयंत्र के आसपास कई बार धमाके या हमले जैसी घटनाएं हुई हैं, जिससे परमाणु सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं।

