Weekly Good Luck (06.04.2026 से 12.04.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Weekly Good Luck Horoscope (06 अप्रैल 2026 – 12 अप्रैल 2026): यह सप्ताह ग्रहों की बदलती चाल के कारण कई राशियों के लिए नए अवसर और सौभाग्य लेकर आ रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि आप अपनी राशि के अनुसार छोटे-छोटे उपाय अपनाते हैं, तो भाग्य का साथ मिल...

Weekly Good Luck Horoscope (06 अप्रैल 2026 – 12 अप्रैल 2026): यह सप्ताह ग्रहों की बदलती चाल के कारण कई राशियों के लिए नए अवसर और सौभाग्य लेकर आ रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि आप अपनी राशि के अनुसार छोटे-छोटे उपाय अपनाते हैं, तो भाग्य का साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए इस सप्ताह का लकी चार्म, रंग, नंबर और उपाय।

इस सप्ताह के लिए सामान्य गुडलक टिप्स

सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें।

घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।

नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें।

जरूरतमंदों की सहायता करें।

06 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए सौभाग्य और नए अवसर लेकर आया है। सही लकी चार्म और उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, मेहनत और विश्वास ही असली गुडलक का आधार हैं।

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा लकी चार्म रहेगा।

Lucky Charm: लाल रंग का रुमाल

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

सलाह: जल्दबाजी से बचें, सफलता खुद आएगी।

वृषभ राशि (Taurus)

आपके लिए इस सप्ताह स्थिरता और धैर्य सफलता की कुंजी है।

Lucky Charm: चांदी का सिक्का

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

सलाह: निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन राशि (Gemini)

यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा।

Lucky Charm: हरा पेन

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी का “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र जप करें।

सलाह: निर्णय लेने में आत्मविश्वास रखें।

कर्क राशि (Cancer)

भावनात्मक संतुलन इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा लकी फैक्टर रहेगा।

Lucky Charm: चांदी की चेन

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 2

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सलाह: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

सिंह राशि (Leo)

इस सप्ताह आपका नेतृत्व कौशल आपको आगे बढ़ाएगा।

Lucky Charm: गोल्डन पेन

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

सलाह: अहंकार से दूर रहें।

कन्या राशि (Virgo)

आपके लिए अनुशासन और मेहनत ही सफलता का मार्ग है।

Lucky Charm: हरे रंग की डायरी

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

उपाय: बुधवार को जरूरतमंदों को हरी सब्जी दान करें।

सलाह: छोटी बातों पर तनाव न लें।

तुला राशि (Libra)

संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है।

Lucky Charm: सफेद फूल

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

उपाय: शुक्रवार को सुगंधित अगरबत्ती जलाएं।

सलाह: रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपके लिए यह सप्ताह परिवर्तन का संकेत दे रहा है।

Lucky Charm: काला धागा

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

सलाह: गुस्से पर नियंत्रण रखें।

धनु राशि (Sagittarius)

यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।

Lucky Charm: पीला रुमाल

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।

सलाह: अवसरों को पहचानें।

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत और धैर्य इस सप्ताह आपकी सफलता की कुंजी है।

Lucky Charm: लोहे की अंगूठी

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाएं।

सलाह: निर्णय सोच-समझकर लें।

कुंभ राशि (Aquarius)

आपके लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा।

Lucky Charm: नीला रुमाल

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 4

उपाय: जरूरतमंदों को कपड़े दान करें।

सलाह: सकारात्मक सोच बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces)

यह सप्ताह आध्यात्मिक उन्नति और शांति का संकेत देता है।

Lucky Charm: तुलसी की माला

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 7

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें और तुलसी पर जल चढ़ाएं।

सलाह: ध्यान और योग करें।