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Tarot Card Rashifal (31st March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति

मेष राशि (Aries)
आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज आपको करियर में लाभ मिलने के संकेत हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें और निर्णय सोच-समझकर लें।

सिंह राशि (Leo)
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन मिलाजुला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से बचें।

तुला राशि (Libra)
आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। विवाद से बचें और धैर्य से काम लें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन शुभ रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आध्यात्मिक रहेगा। मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। परिवार के साथ समय बिताएंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

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