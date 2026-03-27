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Tarot Card Rashifal (28th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। नौकरी और व्यापार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के संकेत हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत रखें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतें और विवादों से दूर रहें।

सिंह राशि (Leo)
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में सफलता मिलने के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब संभाल लेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

तुला राशि (Libra)
आज आपके लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। रिश्तों में समझदारी दिखाएं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ के योग हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने कार्य पूरे होंगे और नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु राशि (Sagittarius)
आज आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेहनत का फल जल्द मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर में प्रगति होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन सामान्य रहेगा। काम में स्थिरता बनी रहेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी और आर्थिक लाभ मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

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