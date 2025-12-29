Taurus Prediction 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 29 Dec, 2025 04:37 PM
Taurus Prediction 2026: वृषभ राशिफल 2026 के इस विशेष लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि साल 2026 वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, करियर, आर्थिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आदि क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा? इसके अलावा, वर्ष 2026 में सकारात्मक परिणाम पाने के लिए ग्रहों के गोचर के आधार पर हम आपको कुछ सरल उपाय भी प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस राशिफल की और जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वृषभ राशिफल 2026 क्या भविष्यवाणी कर रहा है।
परिवार
वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहेगा। विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य अच्छा बना रहेगा और घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। साथ ही, परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर कुछ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। एक-दूसरे से बातचीत और एक-दूसरे की भलाई करने के बारे में सोच-विचार कर सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव न आपको अनुकूल और न ही प्रतिकूल परिणाम देंगे। ऐसे में परिजन अपने-अपने काम में व्यस्त दिखाई दे सकते हैं।
इस प्रकार परिवार के सदस्य भले ही एक-दूसरे की चिंता न करें लेकिन एक-दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से आपको परिवार का माहौल सामान्य रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि इस दौरान किसी बात को लेकर घर में तनाव रह सकता है। जिसका असर रिश्तो पर नज़र आ सकता है। इन सबके बावजूद ज्यादातर समय अनुकूल रहेगा।
कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में यह साल काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके विपरीत, गृहस्थ जीवन के लिए भी वर्ष 2026 बहुत शुभ कहा जा सकता है। वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार रिश्तों में 31 अक्टूबर के बाद कुछ तनाव बना रह सकता है। वहीं घर-गृहस्थी से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए आपको 31 अक्टूबर के बाद अपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य
वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, वर्ष 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों के लिए औसत से बेहतर रहेगा। हालांकि, सावधानी बरतने पर स्वास्थ्य अनुकूल भी रह सकता है। बृहस्पति का गोचर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेगा जो पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे और इनकी यह स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दे य न दे लेकिन लाभ भाव के स्वामी के उच्च अवस्था में होने से आपको कोई नकारात्मक परिणाम भी नहीं मिलेंगे। वहीं अष्टम भाव के स्वामी की उच्च अवस्था इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि यदि आप योग, व्यायाम, ध्यान इत्यादि करते रहेंगे, तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा।
संभव है कि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपका सहयोग न करें। लेकिन यह आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम भी नहीं करेंगे। इस दौरान गुरु देव तटस्थ रह सकते हैं। बात करें केतु ग्रह के गोचर की तो इसका आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हृदय या सीने से संबंधित कोई समस्या पहले से रही है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आलस, थकान और कभी-कभी शरीर में दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत रह सकती है इसलिए आपके लिए योग-व्यायाम का सहारा लेना फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर, इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहने की संभावना है और कोई बड़ी समस्या के योग नहीं हैं।
वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी आपके छठे भाव के भी स्वामी है। इन दोनों स्थानों के स्वामी शुक्र देव हैं और ऐसे में, इनका गोचर आपके लिए ज्यादातर अच्छा रहेगा। अतः स्वास्थ्य के मामले में शुक्र आपको परेशान नहीं करेंगे और बृहस्पति देव भी औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि, केतु और शनि की स्थिति को ध्यान में रखकर आप संतुलित खानपान अपनाकर और योग एवं व्यायाम करते हुए स्वस्थ जिंदगी जीने का आनंद ले सकते हैं।
प्रेम
वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा। हालांकि, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि प्रेम संबंधों को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी सीमाओं में रहते हुए साथी के सामने अपना प्रेम व्यक्त करें। ऐसा न करने की स्थिति में प्रेम संबंधों में दरार आने की आशंका है। साथ ही अपयश या बदनामी का भय भी बना रह सकता है।
वृषभ राशिफल 2026 कहता है कि बृहस्पति का गोचर प्रेम जीवन के लिए न तो अनुकूल और न ही नकारात्मक रहेगा। लेकिन शनि देव इस वर्ष प्रेम जीवन में आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर सच्चे मन और ईमानदारी से प्रेम करने वालों को। वहीं छलकपट या प्रेम का दिखावा करने वालों को रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लाभ भाव में शनि की उपस्थिति को अच्छा माना जाता है। लेकिन इनकी दृष्टि को अशुभ माना गया है।
वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, शनि सामान्य तौर पर न्यायप्रिय ग्रह हैं। ऐसे में, जो जिसका हकदार है उसका वह हक उसे मिलना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहें तो, सच्चा प्रेम करने वाले लोग निराश नहीं होंगे। शुक्र का गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर, प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष 2026 मिलाजुला रह सकता है।
कार्यक्षेत्र
वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। लाभ भाव के स्वामी साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके छठे भाव को देखेंगे। ऐसे में नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी और किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह का नौकरी के भाव से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। लेकिन फिर भी वह नौकरी के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी परंतु फिर भी आप उनसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं।
हालांकि, 5 दिसंबर तक राहु का दशम भाव पर प्रभाव होने के कारण आपको कार्यक्षेत्र में चल रहे मामलों से बचना होगा और अपने काम से काम रखना होगा। इस दौरान दूसरों की बातों को नज़रअंदाज़ करते हुए आपको जो भी काम दिए जाएंगे, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, इस अवधि में कभी-कभी आपके वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संभव है कि किसी बात को लेकर आपके बॉस या वरिष्ठ आपको संदेह की नज़रों से देखें, तो आपके लिए अपने पास ईमानदारी के सबूत रखना जरूरी होगा। ऐसा करने से आप पर जब कभी भी कोई परेशानी आएगी, तो उन प्रमाणों की सहायता से आप अपनी ईमानदारी साबित कर सकेंगे। साथ ही, अपने विरोधियों को भी शांत कर सकेंगे। कुल मिलाकर, नौकरीपेशा जातक इस साल काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
धन
वृषभ राशिफल 2026 के अनुसार, वृषभ राशि वालों के आर्थिक जीवन के लिए साल 2026 अच्छा कहा जाएगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति धन भाव में रहेंगे। यह स्थिति न केवल अच्छी आमदनी की तरफ संकेत कर रही है, बल्कि अच्छी बचत करवाने में भी मददगार साबित होगी। वहीं, 2 जून से 31 अक्टूबर तक लाभ भाव के स्वामी उच्च अवस्था में होकर लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको अच्छी आय की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि, इस अवधि में आपको बचत करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव लाभ के मामले में आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे, परंतु शनि देव की कृपा इस संबंध में आप पर बनी रहेगी। दूसरी तरफ, 5 दिसंबर के बाद राहु देव भी आय में बढ़ोतरी करवाने में आपकी सहायता करेंगे। इस दौरान ज्यादातर ग्रह आपको अच्छा लाभ करवाने का काम करेंगे। वहीं साल के पहले हिस्से में आप पर्याप्त मात्रा में बचत करने में भी सफल रहेंगे। कुल मिलाकर, साल 2026 वृषभ राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और थोड़े प्रयास करने पर आप अच्छी बचत भी कर सकेंगे।
उपाय
शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें।
गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल का दान करें।
संभव हो तो नेत्रहीनों को भोजन करवाएं।
आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी
प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य
संपर्क सूत्र- 9005804317
