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Vaishakh Maah Daan: माधव मास के दौरान करें इन 5 चीजों का दान, बनेंगे सभी बिगड़े काम

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 02:32 PM

vaishakh maah daan

Vaishakh Maah 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अप्रैल 2026 से वैशाख माह की शुरुआत हो रही है। धार्मिक मान्यताओं में इस महीने को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसे ‘माधव मास’ भी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की विशेष पूजा-अर्चना की...

Vaishakh Maah 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अप्रैल 2026 से वैशाख माह की शुरुआत हो रही है। धार्मिक मान्यताओं में इस महीने को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसे ‘माधव मास’ भी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

शास्त्रों विशेषकर स्कंद पुराण में बताया गया है कि वैशाख माह के समान कोई अन्य महीना नहीं है। इस दौरान किए गए स्नान, दान और पूजा-पाठ का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस महीने में दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है।

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वैशाख माह का धार्मिक महत्व
इस पवित्र माह में भगवान विष्णु Lord Vishnu की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन भी इस दौरान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

वैशाख माह में करें इन 5 चीजों का दान

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जल का दान
वैशाख महीने में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना या जल से भरा घड़ा (मटका) दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे सूर्य Surya और पितृ प्रसन्न होते हैं।

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फल का दान
इस महीने में तरबूज, खरबूजा और बेल जैसे ठंडक देने वाले फलों का दान करना शुभ माना जाता है। फल का दान करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

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छाता और चप्पल का दान
तेज गर्मी के कारण जरूरतमंदों को छाता और चप्पल दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इससे कुंडली में राहु-केतु के दोष कम होते हैं।

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वस्त्र का दान
वैशाख मास में गरीब और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को पुण्य लाभ प्राप्त होता है।

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सत्तू का दान
गर्मी में सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसलिए इस माह में सत्तू का दान करने से स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ धन-धान्य में वृद्धि होती है।

क्या मिलता है दान का फल?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख माह में किए गए दान-पुण्य का कई गुना फल मिलता है। इससे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

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