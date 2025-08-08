Vastu for parking direction: गलत दिशा में घर की पार्किंग बन सकती है दुर्भाग्य का कारण! जानें सही दिशा

Edited By Sarita Thapa,Updated: 13 Aug, 2025 07:06 AM
Vastu for parking direction: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के हर कोने की एक अपनी ऊर्जा होती है और अगर उस ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए, तो जीवन में परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह गलत दिशा में बनी पार्किंग आर्थिक तंगी, तनाव, और यहां तक कि पारिवारिक विवादों की वजह बन सकती है। तो आखिर सवाल ये है कि घर में पार्किंग किस दिशा में होनी चाहिए? तो आइए जानते हैं घर में बनी पार्किंग की सही दिशा के बारे में-
उत्तर दिशा
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है। ऐसे में यदि आपकी पार्किंग उत्तर दिशा में है, तो माना जाता है कि इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होगा। इससे घर में आर्थिक लाभ बढ़ेगा, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही उत्तर दिशा में पार्किंग होने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है।
पूर्व दिशा
ये दिशा सूर्य की दिशा है, जो ऊर्जा और विकास का प्रतीक है। ऐसे में पूर्व दिशा में पार्किंग बनाना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये दिशा घर में नवीन ऊर्जा लाता है।जिसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार के सदस्यों को भी सफलता मिलती है।
पूर्वोत्तर दिशा
इस दिशा को भगवान का स्थान माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में पार्किंग नहीं है बनानी चाहिए, हालांकि अगर आपके घर की पार्किंग इसी दिशा में है तो यह ध्यान रखें कि पार्किंग को बहुत बड़ा या भारी वाहन न रखें क्योंकि इससे इस दिशा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। हल्की पार्किंग या गाड़ियों के लिए जगह बनाना ठीक रहेगा।
किस दिशा में घर की पार्किंग नही बनानी चाहिए
वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में पार्किंग बनाना अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व की है और यदि पार्किंग इसी दिशा में होगी तो घर में आग लगने का खतरा, विवाद, और धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में घर बनाते समय या पार्किंग के ये दिशा कभी न चुने। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में भी भारी वाहन या पार्किंग का स्थान नहीं बनाना चाहिए। इससे परिवार में कलह-झगड़े और वित्तीय परेशानी हो सकती है। साथ ही घर के सदस्यों की प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।