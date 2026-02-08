Main Menu

Vastu Tips : वास्तु दोष से पाना चाहते हैं छुटकारा तो चावल के डिब्बे में छिपाएं ये शुभ वस्तु

vastu tips

वास्तु शास्त्र की मानें तो कई बार हमारे घर में मौजूद छोटे-छोटे वास्तु दोष जीवन की बड़ी बाधाओं का कारण बन जाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए हमेशा तोड़-फोड़ की जरूरत नहीं होती, बल्कि रसोई में रखे मसालों और अनाज के सही रख-रखाव से भी सकारात्मक बदलाव...

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र की मानें तो कई बार हमारे घर में मौजूद छोटे-छोटे वास्तु दोष जीवन की बड़ी बाधाओं का कारण बन जाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए हमेशा तोड़-फोड़ की जरूरत नहीं होती, बल्कि रसोई में रखे मसालों और अनाज के सही रख-रखाव से भी सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। रसोई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है चावल का डिब्बा। शास्त्रों में चावल को संपन्नता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वास्तु जानकारों के अनुसार, यदि चावल के पात्र में कुछ खास शुभ वस्तुएं सही विधि से छिपाकर रखी जाएं, तो न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि धन की देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। तो आइए जानते हैं आपके भंडार को खुशियों से भर के लिए चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए। 

Vastu Tips

चावल के डिब्बे में रखें ये तीन चीजें

चांदी का सिक्का
चावल का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। शुक्र धन और वैभव का कारक है। चावल के डिब्बे के अंदर एक साफ चांदी का सिक्का नीचे की ओर छिपा कर रख दें। ऐसा करने से घर में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन के नए स्रोत खुलते हैं। यदि चांदी का सिक्का न हो, तो आप साधारण सिक्का भी रख सकते हैं, लेकिन चांदी सर्वोत्तम है।

साबुत हल्दी की गांठ 
हल्दी को शुभता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। चावल के डिब्बे में हल्दी की एक साबुत गांठ रख दें। यह उपाय घर से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ाता है और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करता है।

Vastu Tips

लाल रेशमी कपड़े में पांच इलायची 
हरी इलायची बुध ग्रह और शुक्र दोनों को प्रभावित करती है। पांच छोटी इलायची को एक छोटे से लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चावल के ढेर के बीच में दबा दें। यह बरकत का टोटका माना जाता है। इससे घर में फिजूलखर्ची रुकती है और अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।

चावल से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम
चावल का डिब्बा कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए। इसे खत्म होने से पहले ही दोबारा भर दें। खाली डिब्बा दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है।

चावल के डिब्बे को हमेशा उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। डिब्बे के आसपास गंदगी न रहने दें।

पूजा में हमेशा साबुत चावल (अक्षत) का ही प्रयोग करें, टूटे हुए चावल वास्तु दोष बढ़ाते हैं।

Vastu Tips

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

