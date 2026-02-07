Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vastu Tips : बच्चों के टूटे खिलौने घर में रखना पड़ सकता है भारी, दान से पहले पढ़ लें ये बातें

Vastu Tips : बच्चों के टूटे खिलौने घर में रखना पड़ सकता है भारी, दान से पहले पढ़ लें ये बातें

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 12:59 PM

vastu tips

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की हर छोटी-बड़ी वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। बच्चों के खिलौने, जो उनके बचपन का अहम हिस्सा होते हैं और जिनसे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वास्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की हर छोटी-बड़ी वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। बच्चों के खिलौने, जो उनके बचपन का अहम हिस्सा होते हैं और जिनसे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वास्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अक्सर हम बच्चों के पुराने या टूटे हुए खिलौनों को स्टोर रूम में भर देते हैं या बिना सोचे-समझे किसी को दान कर देते हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि खिलौनों का सही रखरखाव न केवल बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि घर की सुख-शांति पर भी असर डालता है। आइए जानते हैं टूटे हुए खिलौनों से जुड़े वास्तु नियम और दान करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें।

Vastu Tips

Broken toys टूटे हुए खिलौने:

और ये भी पढ़े

वास्तु शास्त्र में कबाड़ या टूटी हुई वस्तुओं को राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। 

विकास में बाधा: टूटे हुए खिलौने बच्चे की रचनात्मकता और विकास में अवरोध पैदा करते हैं। यह उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी ला सकते हैं।

मानसिक तनाव: खिलौने खुशी का प्रतीक हैं। जब वे टूट जाते हैं, तो वे खंडित ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

दुर्घटना का भय: वास्तु के अलावा, सुरक्षा की दृष्टि से भी टूटे खिलौने खतरनाक होते हैं। इनके नुकीले हिस्से बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं।

Vastu Tips

What to do with broken toys क्या करें टूटे हुए खिलौनों का ?

यदि खिलौना थोड़ा बहुत टूटा है और उसे ठीक किया जा सकता है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। यदि वह ठीक होने की स्थिति में नहीं है, तो उसे घर से बाहर निकाल देना ही बेहतर है।

अक्सर लोग टूटे खिलौनों को यह सोचकर स्टोर रूम या पलंग के नीचे रख देते हैं कि 'बाद में देखेंगे'। यह घर में भारीपन और नकारात्मकता लाता है।

 टूटे हुए रिमोट कंट्रोल कार या रोबोट वास्तु में दोष पैदा करते हैं। इन्हें कबाड़ में दे देना चाहिए या रीसायकल करना चाहिए।

Vastu Tips

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!