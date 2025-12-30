Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vedic Food Tradition : भोजन खाने से पहले अग्नि को अर्पण क्यों ? आस्था के साथ छिपा है गहरा विज्ञान

Vedic Food Tradition : भोजन खाने से पहले अग्नि को अर्पण क्यों ? आस्था के साथ छिपा है गहरा विज्ञान

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 01:40 PM

vedic food tradition

Food Vedic Tradition : भारतीय वैदिक संस्कृति और सनातन परंपराओं को अक्सर केवल आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनके भीतर गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाहित है। हमारे पूर्वजों ने जीवन से जुड़े अनेक नियम ऐसे बनाए थे, जिनकी प्रासंगिकता आज के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Food Vedic Tradition : भारतीय वैदिक संस्कृति और सनातन परंपराओं को अक्सर केवल आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनके भीतर गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाहित है। हमारे पूर्वजों ने जीवन से जुड़े अनेक नियम ऐसे बनाए थे, जिनकी प्रासंगिकता आज के वैज्ञानिक युग में भी समझ में आती है। भोजन पकाने और ग्रहण करने की प्रक्रिया भी केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उससे जुड़े नियम स्वास्थ्य और शुद्धता से सीधे जुड़े हुए थे।

 Vedic Food Tradition

भोजन से पहले अग्नि को अर्पण की परंपरा
प्राचीन काल में केवल यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि घरों में तैयार होने वाले भोजन का भी छोटा सा अंश सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया जाता था। आज भी कई परिवार इस परंपरा का पालन करते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक भावना से नहीं जुड़ी थी, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी विचार निहित था।

और ये भी पढ़े

आस्था के साथ विज्ञान का संतुलन
भोजन का पहला भाग अग्नि को अर्पित करना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम माना जाता था। साथ ही, यह भोजन की गुणवत्ता परखने का एक तरीका भी था। वैदिक मान्यता के अनुसार जो आहार अग्नि द्वारा सहज रूप से स्वीकार न किया जाए, वह मानव शरीर के लिए भी उपयुक्त नहीं होता।

 Vedic Food Tradition

भोजन की प्राकृतिक जांच प्रणाली
उस समय आधुनिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं, इसलिए भोजन की शुद्धता जांचने के लिए अग्नि का सहारा लिया जाता था। जब भोजन को अग्नि में डाला जाता था, तब उसके जलने का तरीका, गंध, रंग और धुएं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यदि भोजन से दुर्गंध आती या असामान्य धुआं निकलता, तो उसे खराब या दूषित मानकर त्याग दिया जाता था।

स्वास्थ्य केंद्रित जीवनशैली का संदेश
हमारे पूर्वज सुपाच्य और शुद्ध आहार, संतुलित दिनचर्या, योग, सदाचार और मानसिक शांति को स्वस्थ जीवन का आधार मानते थे। अग्नि में भोजन अर्पित करने की परंपरा इसी समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा थी, जो यह सिखाती है कि भोजन केवल स्वाद की वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत भी है।

यह वैदिक व्यवस्था हमें आज भी यह समझाने में सक्षम है कि भोजन से जुड़ी सावधानी और जागरूकता स्वस्थ जीवन की कुंजी है, चाहे समय कितना भी आधुनिक क्यों न हो।

 Vedic Food Tradition
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!