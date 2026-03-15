Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vrish Rashifal 16 March : वृष राशि वालों के लिए खुशखबरी! 16 मार्च को किस्मत देगी बड़ा साथ, दूर होंगी परेशानियां

Vrish Rashifal 16 March : वृष राशि वालों के लिए खुशखबरी! 16 मार्च को किस्मत देगी बड़ा साथ, दूर होंगी परेशानियां

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 16 march

Vrish Rashifal 16 March :वृष राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन एक नई सुबह और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आ रहा है। शुक्र के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से आप मानसिक...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vrish Rashifal 16 March :वृष राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन एक नई सुबह और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आ रहा है। शुक्र के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से आप मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे, तो आज का दिन उन सभी परेशानियों के अंत की शुरुआत साबित होगा। चंद्रमा की स्थिति और गुरु की कृपा दृष्टि आपके जीवन में स्थिरता और भौतिक सुखों की वृद्धि करेगी।

कैसा रहेगा आज का दिन ?
16 मार्च को वृष राशि के जातकों के लिए "स्थिरता और सुख" का योग बन रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपको आकर्षण और कलात्मक सोच प्रदान करेगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी सहजता से पूर्ण कर लेंगे। आज आपका मन शांत रहेगा और आप भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे।

करियर और कार्यक्षेत्र
वृष राशि के नौकरीपेशा और व्यवसायी जातकों के लिए यह दिन उन्नति के द्वार खोलने वाला है। ऑफिस में आपके काम की गुणवत्ता की प्रशंसा होगी। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन आवेदन करने या इंटरव्यू देने के लिए अत्यंत शुभ है। पदोन्नति के साथ-साथ आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन 'बड़ा मुनाफा' लेकर आ सकता है। विशेषकर जो लोग कला, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन, रत्न या रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी डील मिल सकती है। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए आपसी विश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है। शोध या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार प्राप्त होगा।

और ये भी पढ़े

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 16 मार्च का दिन वृष राशि वालों के लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे आज अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आज आप सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर धन खर्च करेंगे, लेकिन आपकी आय संतुलित रहेगी जिससे बचत करने में भी आप सफल रहेंगे। यदि आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे थे, तो आज कागजी कार्रवाई पूरी होने और लोन स्वीकृत होने के योग हैं।

 पारिवारिक और प्रेम जीवन
वृष राशि के जातकों के लिए परिवार ही उनकी ताकत होता है और आज परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके आशीर्वाद से आपके बिगड़े काम बनेंगे। भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। आप अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और अपने भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे। वृष राशि के जातकों को गले या कंधों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।

सफलता के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें:
सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें।
सफेद फूलों या मिठाइयों का दान किसी मंदिर में करें।
किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले दही-चीनी का सेवन करें।

क्या न करें:
आज के दिन किसी को भी उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा वापस आने में देरी हो सकती है।
घर की महिलाओं या सहकर्मियों के साथ बहस न करें।
आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि आज की मेहनत कल का सुख है।

 विशेष ज्योतिषीय उपाय

शुक्र मंत्र का जाप: "ॐ शुं शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भौतिक सुखों में वृद्धि होगी।
गौ सेवा: आज के दिन गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं। इससे राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होंगे और करियर में स्थिरता आएगी।
इत्र का प्रयोग: आज सुगंधित इत्र या चंदन का प्रयोग करें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!