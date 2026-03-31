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Vrishchik Rashifal 2 April : बेरोजगारों को राहत, 2 अप्रैल को वृश्चिक राशि के लिए नौकरी के नए अवसर

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 02:50 AM

vrishchik rashifal 2 april

Vrishchik Rashifal 2 April :2 अप्रैल 2026 का सूर्योदय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए आज का दिन करियर और रोजगार के लिहाज से अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला...

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Vrishchik Rashifal 2 April :2 अप्रैल 2026 का सूर्योदय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए आज का दिन करियर और रोजगार के लिहाज से अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। विशेष रूप से वे युवा और जातक जो लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे या अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट थे, उनके लिए आज किस्मत का ताला खुलने वाला है। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी, करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन के अन्य पहलुओं में क्या बदलाव लाने वाला है।

करियर और रोजगार
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का सबसे बड़ा हाईलाइट उनका प्रोफेशनल जीवन है। यदि आप पिछले कई महीनों से इंटरव्यू दे रहे हैं और असफलता हाथ लग रही थी, तो आज का दिन आपके पक्ष में है। आपको किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नियुक्ति पत्र  या सकारात्मक फीडबैक मिल सकता है।  जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी मेहनत अब परिणामों में बदलने वाली है। वृश्चिक राशि के जो जातक तकनीकी क्षेत्र, बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं, उन्हें आज पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। यदि आप विदेशों में करियर बनाने का सपना देख रहे थे, तो आज वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं।

आर्थिक स्थिति
करियर में स्थिरता आने के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के ठोस संकेत मिल रहे हैं। आज आपको वह पैसा वापस मिल सकता है जिसे आपने उधार दिया था और वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन वृश्चिक राशि की प्रकृति के अनुसार जोखिम लेने से पहले शोध जरूर करें। पिछले कुछ दिनों से हो रहे अनावश्यक खर्चों पर आज आप लगाम लगाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी बचत में वृद्धि होगी।

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व्यापार और व्यवसाय: साहस का फल
व्यवसायियों के लिए आज का दिन रणनीति और विस्तार का है। यदि आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन समझौते के लिए उत्तम है। आपकी कार्यप्रणाली और ईमानदारी की वजह से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी, जिससे नए ग्राहक और बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। अपने व्यापार में तकनीक का समावेश करना आज आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाएगा।

 प्रेम और पारिवारिक जीवन
वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा भावुक और संवेदनशील होता है। आज ग्रहों की स्थिति आपके रिश्तों में गहराई लाएगी। घर में चल रहे छोटे-मोटे तनाव आज समाप्त होंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपका मन शांत रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। विवाहित जातकों के बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय होगा।

 स्वास्थ्य और ऊर्जा
भले ही करियर में सफलता मिल रही हो लेकिन वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए।  नौकरी की भागदौड़ और इंटरव्यू की तैयारी के कारण मानसिक थकान हो सकती है। ध्यान और प्राणायाम आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या वायरल इंफेक्शन की आशंका है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के खान-पान से बचें। शाम होते-होते आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिन भर छोटे-छोटे ब्रेक लेना न भूलें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

हनुमान जी की उपासना: आज सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। यह आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा।
लाल वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र दान करें। इससे मंगल का शुभ प्रभाव बढ़ेगा।
गाय की सेवा: आज लाल रंग की गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके भाग्य को चमका सकता है।

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