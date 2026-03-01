Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vrishchik Rashifal 2 March  : आर्थिक मोर्चे पर वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन ?

Vrishchik Rashifal 2 March  : आर्थिक मोर्चे पर वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन ?

Edited By Updated: 02 Mar, 2026 02:50 AM

vrishchik rashifal 2 march

Vrishchik Rashifal 2 March  : वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन साहस, गहराई और रणनीतिक बदलावों का संकेत दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा और पराक्रम का कारक है। आज ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि आप अपने आर्थिक...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vrishchik Rashifal 2 March  : वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन साहस, गहराई और रणनीतिक बदलावों का संकेत दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा और पराक्रम का कारक है। आज ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि आप अपने आर्थिक जीवन को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं।

आर्थिक पक्ष
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। चंद्रमा की स्थिति आपके दशम और एकादश भाव के बीच संबंध बना रही है, जो कर्म से लाभ की स्थिति को दर्शाती है। आज आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। यदि आप कमीशन, ब्रोकरेज या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो आज अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मंगल-राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में होने के कारण भूमि, भवन या वाहन से संबंधित पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है। यदि आपने पहले कहीं पैसा लगाया था, तो आज उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहां एक तरफ लाभ के योग हैं, वहीं दूसरी तरफ राहु का प्रभाव अनावश्यक खर्चों को भी बढ़ा सकता है। आप घर की मरम्मत या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं।

 करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज वृश्चिक राशि वाले अपनी खोजी प्रवृत्ति का परिचय देंगे। आप किसी ऐसी समस्या का समाधान खोज लेंगे जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। ऑफिस में आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। आपकी प्रगति देखकर कुछ लोग आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। हालांकि, आपकी कार्यक्षमता इतनी प्रबल रहेगी कि आप विरोधियों को आसानी से पछाड़ देंगे। यदि आप रिसर्च, आईटी या डिफेंस सेक्टर में हैं, तो आज का दिन आपके लिए पुरस्कार या सराहना लेकर आ सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी मार्केटिंग रणनीति को बदलने का है। ग्राहकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। यदि आप नया स्टॉक मंगाना चाहते हैं या व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो दोपहर के बाद का समय शुभ है।

पारिवारिक जीवन 
वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से थोड़े रहस्यमयी और निजी होते हैं। आज आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने में हिचकिचा सकते हैं। घर में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनकी सेहत का ध्यान रखें। छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है।  जीवनसाथी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। हालांकि, आपकी पजेसिव  प्रवृत्ति पार्टनर को थोड़ा असहज कर सकती है। उन्हें अपनी स्पेस दें। सिंगल लोगों के लिए आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है।

 स्वास्थ्य
आज आपका शारीरिक बल तो अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों को आज रक्त संबंधी विकार या त्वचा की एलर्जी से परेशानी हो सकती है। अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। मंगल की अधिक ऊर्जा को शांत करने के लिए आज सुबह ध्यान करना आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय मार्गदर्शन

शुभ रंग: गहरा लाल (Deep Red) और मरून। ये रंग आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत करेंगे।
शुभ अंक: 9 और 1।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!