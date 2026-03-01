Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kark Rashifal 2 March : आर्थिक मामलों में सावधानी या खुशी ? कर्क राशि के लिए खास भविष्यवाणी

Kark Rashifal 2 March : आर्थिक मामलों में सावधानी या खुशी ? कर्क राशि के लिए खास भविष्यवाणी

Edited By Updated: 02 Mar, 2026 01:30 AM

kark rashifal 2 march

Kark Rashifal 2 March : कर्क राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन भावनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और वित्तीय फैसलों के इर्द-गिर्द घूमने वाला है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो मन और भावनाओं का कारक है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ और...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kark Rashifal 2 March : कर्क राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन भावनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और वित्तीय फैसलों के इर्द-गिर्द घूमने वाला है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो मन और भावनाओं का कारक है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ और पंचम भाव के बीच संचार कर रही है, जो सीधे तौर पर आपके मानसिक सुख और आपके द्वारा लिए गए निवेश के फैसलों को प्रभावित करेगी। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज का दिन आपके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है या खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है।

आर्थिक पक्ष
आज का दिन आर्थिक रूप से एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां एक तरफ आपको पिछले किए गए निवेशों से संतोषजनक रिटर्न मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ नए खर्चों की एक लंबी सूची आपके सामने खड़ी हो सकती है।

सावधानी क्यों जरूरी है ?
कर्क राशि के जातक स्वभाव से भावुक होते हैं और आज आप अपनी सुख-सुविधाओं या घर की साज-सज्जा पर बजट से अधिक खर्च कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज किसी को उधार देना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। वह पैसा वापस आने में लंबा समय लग सकता है, जिससे आपकी तरलता प्रभावित होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी टेंडर का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छी खबर ला सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में चल रही रुकावटें दूर होंगी। यदि आप घर खरीदने या वाहन लेने की योजना बना रहे थे, तो आज उस दिशा में एक ठोस कदम बढ़ सकता है, जो भविष्य में आपके लिए बड़ी खुशी का कारण बनेगा।

और ये भी पढ़े

करियर और व्यापार:
कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन आपको अपनी ओवर-सेंसिटिव प्रकृति पर नियंत्रण रखना होगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। कोई सहकर्मी आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। दोपहर के बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी और आपके काम की गुणवत्ता को सराहा जाएगा। जो जातक खाद्य पदार्थ, डेयरी, या जल से संबंधित व्यापार में हैं, उनके लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा। नए ग्राहकों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। हालांकि, साझेदारी  में काम करने वालों को आज हिसाब-किताब में स्पष्टता रखनी चाहिए ताकि भविष्य में मनमुटाव न हो।

 प्रेम और पारिवारिक जीवन:  
कर्क राशि के लिए परिवार ही उनका संसार होता है और आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर बहुत ही सुखद रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था, तो आज वह बातचीत के जरिए हल हो जाएगा। शाम को परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पिकनिक पर जाने की योजना बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। आपका पार्टनर आपकी संवेदनशीलता की कद्र करेगा। अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में शुरू हो सकती है। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा। उनकी शिक्षा या करियर में प्रगति देखकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे।

 स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको मेंटल हेल्थ पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा की स्थिति आपको थोड़ा भावुक और चिड़चिड़ा बना सकती है। छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें। पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं इसलिए ठंडी चीजों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। योग और ध्यान आज आपके लिए दवा का काम करेंगे। विशेष रूप से रात को सोने से पहले 10 मिनट का मौन आपको गहरी नींद लेने में मदद करेगा।

आज के लिए ज्योतिषीय गणना और मार्गदर्शन

शुभ रंग: सफेद और चांदी। यह आपके मन को शांत रखेगा और एकाग्रता बढ़ाएगा।
शुभ अंक: 2 और 4।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!