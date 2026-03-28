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Vrishchik Rashifal 30 March : जुनून और प्यार का संगम ! वृश्चिक राशि 30 मार्च को क्या पुराना रिश्ता फिर से होगा ताजा

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 02:51 AM

vrishchik rashifal 30 march

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन भावनाओं के गहरे समंदर में गोता लगाने जैसा होगा। मंगल के स्वामित्व वाली यह राशि अपने अटूट संकल्प और तीव्र भावनाओं के लिए जानी जाती है।

Vrishchik Rashifal 30 March : वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन भावनाओं के गहरे समंदर में गोता लगाने जैसा होगा। मंगल के स्वामित्व वाली यह राशि अपने अटूट संकल्प और तीव्र भावनाओं के लिए जानी जाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस सोमवार को आपकी राशि में 'प्रेम और जुनून' का एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है, जो आपके निजी जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तो आइए विस्तार से गहराई में उतरते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के दिल का हाल।

ग्रह नक्षत्रों की चाल: क्यों बढ़ेगी बेचैनी?
30 मार्च को वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और प्रेम का कारक शुक्र एक-दूसरे के साथ विशेष दृष्टि संबंध बना रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के 'भावनात्मक भाव' को सक्रिय कर रहा है। यह ग्रह स्थिति आपको बहुत अधिक संवेदनशील और थोड़ा रहस्यमयी बनाएगी। आज आप अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाएंगे, और यही वह ऊर्जा है जो पुराने रिश्तों को खींचकर आपके पास लाएगी।

पुराना रिश्ता: क्या फिर से ताजा होगी यादें?
आज सोशल मीडिया, फोन कॉल या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपके Ex या किसी पुराने खास मित्र की खबर मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले आसानी से किसी को माफ नहीं करते, लेकिन आज ग्रहों का प्रभाव आपके दिल को थोड़ा कोमल बनाएगा। अगर कोई पुरानी गलतफहमी थी, तो आज उसे सुलझाने का मौका मिलेगा। सितारे कहते हैं कि यादें ताजा होना तय है, लेकिन रिश्ता फिर से जोड़ना है या नहीं, इसका फैसला भावनाओं में बहकर न लें। अपनी Intuition का इस्तेमाल करें।

वर्तमान प्रेम संबंध: जुनून की नई ऊंचाई
जो वृश्चिक जातक पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए 30 मार्च का दिन बहुत ही यादगार रहेगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। बातचीत केवल सतही नहीं होगी, बल्कि आप अपने भविष्य और सपनों के बारे में गहरी चर्चा करेंगे। मंगल का प्रभाव आपके रिश्ते में शारीरिक और मानसिक आकर्षण को बढ़ाएगा। पार्टनर के प्रति आपका समर्पण उन्हें बहुत प्रभावित करेगा। आज आपको पार्टनर से कोई ऐसा तोहफा मिल सकता है जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे।

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सिंगल जातकों के लिए
यदि आप अकेले हैं, तो आज का दिन आपके आकर्षण को दोगुना कर देगा। आज आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। किसी अजनबी से हुई छोटी सी मुलाकात 'पहली नजर के प्यार' में बदल सकती है। कार्यस्थल पर किसी के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को सलाह है कि आज केवल अपनी आंखों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी काम लें।

पारिवारिक जीवन
प्रेम के अलावा, पारिवारिक मोर्चे पर भी आज काफी हलचल रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आप समय बिताएंगे। भाई-बहनों के साथ अगर कोई विवाद चल रहा था, तो आज 'जुनून और प्यार' का संगम उन दूरियों को खत्म कर देगा। घर में किसी उत्सव जैसी स्थिति बन सकती है।

करियर और धन
वृश्चिक राशि वाले अक्सर अपने काम और प्यार को अलग रखने में माहिर होते हैं, लेकिन आज भावनाएं आप पर हावी रह सकती हैं। दोपहर के समय आप अपनी पुरानी यादों या चैट को पढ़ने में समय बिता सकते हैं। कोशिश करें कि इसका असर आपकी डेडलाइन पर न पड़े। प्रेम संबंधों में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के स्रोत भी बने रहेंगे। अचानक कहीं से धन लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य
ज्यादा सोचने और पुरानी यादों को कुरेदने से आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है। भावनाओं के उफान के कारण रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है।

वृश्चिक राशि के लिए 30 मार्च के विशेष उपाय
हनुमान चालीसा का पाठ: मंगल के कुप्रभाव को कम करने और मन को शांत रखने के लिए सुबह पाठ जरूर करें।

गुलाब का फूल: आज किसी मंदिर में या अपने पार्टनर को लाल गुलाब भेंट करें। इससे शुक्र की स्थिति मजबूत होगी।

तांबे का प्रयोग: आज तांबे के बर्तन से पानी पिएं, यह आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा।

ॐ अंगारकाय नमः: इस मंत्र का 21 बार जाप करें।

क्या करें और क्या न करें?
क्या करें: अपने दिल की बात पार्टनर से साझा करें, पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और आज थोड़ा 'स्पेशल' दिखें।

क्या न करें: अतीत के धोखे को वर्तमान पर हावी न होने दें, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद न करें और किसी पर भी शक करने से बचें।

आज का भाग्यशाली अंक और रंग
शुभ रंग: गहरा लाल, महरून और काला
शुभ अंक: 9, 18 और 27

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