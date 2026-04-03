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Daughter Birth Astrology : अभागे भी हो जाते हैं भाग्यवान ! गरुड़ पुराण से जानिए क्यों बेटी के जन्म लेते ही कैसे चमक उठता है घर का कोना-कोना

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 04:30 PM

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हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के पश्चात की यात्रा बताता है, बल्कि जीवन की खुशहाली और परिवार की उन्नति के रहस्यों को भी उजागर करता है।

Daughter Birth Astrology : हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के पश्चात की यात्रा बताता है, बल्कि जीवन की खुशहाली और परिवार की उन्नति के रहस्यों को भी उजागर करता है। अक्सर समाज में बेटे की चाहत को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बेटी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी का आगमन है, जो एक अभागे घर को भी खुशियों से भर सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों बेटी के जन्म लेते ही घर का कोना-कोना चमक उठता है और इसके पीछे के आध्यात्मिक कारण क्या हैं।

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साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है बेटी
गरुड़ पुराण के अनुसार, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, वहां दरिद्रता का नाश होने लगता है। बेटी को 'गृहलक्ष्मी' कहा गया है। मान्यता है कि उसके छोटे-छोटे कदम घर की चौखट पार करते ही समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। जो माता-पिता कन्या का स्वागत पूरे प्रेम से करते हैं, उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती।

पितरों की मुक्ति का मार्ग
धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि बेटी केवल अपने माता-पिता के कुल को ही नहीं, बल्कि दो कुलों (मायका और ससुराल) का उद्धार करती है। गरुड़ पुराण के संकेत बताते हैं कि जिन घरों में कन्याओं का सम्मान होता है, वहां पितृ प्रसन्न रहते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं।

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'पुण्य' का सबसे बड़ा माध्यम: कन्यादान
गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। यह सौभाग्य केवल उसी को मिलता है जिसके घर बेटी जन्म लेती है। इस दान के माध्यम से माता-पिता को वे पुण्य प्राप्त होते हैं, जो कठिन तपस्या से भी दुर्लभ हैं। इसी कारण, बेटी का जन्म माता-पिता के परलोक सुधारने का माध्यम माना जाता है।

कैसे चमक उठता है घर का कोना-कोना?
सकारात्मक ऊर्जा का संचार: वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से माना जाता है कि कन्या के जन्म के साथ घर के वातावरण में एक कोमलता और पवित्रता आती है, जो नकारात्मकता को दूर करती है।

अभागे भी बनते हैं भाग्यशाली: कई बार देखा गया है कि बेटी के आने के बाद पिता की नौकरी में तरक्की होती है या रुका हुआ व्यापार चल पड़ता है। यह बेटी के उस 'भाग्य' का अंश होता है जो वह अपने साथ लेकर आती है।

अनुशासन और प्रेम: बेटी घर में अनुशासन, सेवा भाव और प्रेम का संचार करती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह समाप्त होती है और सुख-शांति बढ़ती है।

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