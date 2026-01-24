Main Menu

Weekly Good Luck (26.01.2026 से 01.02.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 09:47 AM

Weekly Good Luck (26.01.2026 से 01.02.2026):  हर नया सप्ताह अपने साथ नई उम्मीदें, नए मौके और नई चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में अगर आपको पहले से यह पता चल जाए कि किस तरह की ऊर्जा आपके पक्ष में काम कर रही है, तो सफलता की राह और आसान हो जाती है। Lucky Charm यानी भाग्य को मजबूत करने वाला तत्व चाहे वह रंग हो, अंक हो, रत्न हो या कोई आदत हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है।

इस सप्ताह (26 जनवरी 2026 से 01 फरवरी 2026) ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए खास संकेत दे रही है। कुछ लोगों के लिए यह समय तरक्की का है, तो कुछ के लिए आत्म-विश्लेषण और धैर्य का। आइए जानते हैं साप्ताहिक गुड लक राशिफल और आपकी राशि के अनुसार आपका Lucky Charm, जो इस हफ्ते आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकता है।

विशेष गुड लक मंत्र (सभी राशियों के लिए)
हर सुबह धन्यवाद कहें।
नकारात्मक लोगों से दूरी रखें।
साफ-सफाई और खुशबू का ध्यान रखें।
किसी ज़रूरतमंद की मदद करें।

मेष राशि (Aries) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक्शन और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप जिस काम को लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब उस पर फैसला लेने का समय आ गया है। करियर और निजी जीवन दोनों में अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सतर्क रहना ज़रूरी है।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: लाल
लकी नंबर: 9
लकी दिन: मंगलवार
लकी चार्म: लाल धागा या कॉपर ब्रेसलेट
गुड लक टिप
सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। लाल रंग का रूमाल या एक्सेसरी अपने पास रखें, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

वृषभ राशि (Taurus) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और सुख लेकर आएगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। पुराने निवेश या प्रयास अब रंग ला सकते हैं।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: गुलाबी और सफेद
लकी नंबर: 6
लकी दिन: शुक्रवार
लकी चार्म: गुलाब क्वार्ट्ज या चांदी की अंगूठी
गुड लक टिप
अपने आसपास सुंदरता बनाए रखें। खुशबूदार इत्र या अगरबत्ती का प्रयोग करें। इससे आपकी वाइब्रेशन पॉज़िटिव बनी रहेगी।

मिथुन राशि (Gemini) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का है। नई जान-पहचान से लाभ मिलेगा। हालांकि मन थोड़ा चंचल रह सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना ज़रूरी है।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 5
लकी दिन: बुधवार
लकी चार्म: पन्ना या हरा रुमाल
गुड लक टिप
दिन की शुरुआत किसी मंत्र या सकारात्मक वाक्य से करें। ज़रूरी बातों को लिखकर रखें, यह आपकी किस्मत को सही दिशा देगा।

कर्क राशि (Cancer) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक मजबूती का है। परिवार और करीबी लोगों का साथ मिलेगा। पुराने तनाव धीरे-धीरे दूर होंगे।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: सफेद और सिल्वर
लकी नंबर: 2
लकी दिन: सोमवार
लकी चार्म: चांदी का सिक्का या मोती
गुड लक टिप
पानी से जुड़े उपाय आपके लिए बेहद शुभ हैं। घर में साफ पानी रखें और मन को शांत रखने की कोशिश करें।

सिंह राशि (Leo) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मान-सम्मान और पहचान लेकर आएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को प्रभावित करेगी। नए मौके मिल सकते हैं।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: सुनहरा और नारंगी
लकी नंबर: 1
लकी दिन: रविवार
लकी चार्म: सन स्टोन या गोल्डन पेंडेंट
गुड लक टिप
खुद पर विश्वास रखें, लेकिन अहंकार से बचें। सूर्य को जल देना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा।

कन्या राशि (Virgo) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्लानिंग और सुधार का है। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ा फायदा होगा। सेहत में सुधार के योग हैं।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: हल्का हरा
लकी नंबर: 5
लकी दिन: बुधवार
लकी चार्म: हरा पेन या डायरी
गुड लक टिप
अपने आसपास सफाई रखें। अव्यवस्था हटाने से किस्मत के रास्ते खुलते हैं।

तुला राशि (Libra) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और रिश्तों का है। प्रेम और साझेदारी में शुभ संकेत मिलेंगे। निर्णय सोच-समझ कर लें।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: नीला और गुलाबी
लकी नंबर: 6
लकी दिन: शुक्रवार
लकी चार्म: परफ्यूम या सिल्वर चेन
गुड लक टिप
खुद को खुश रखें। म्यूज़िक, आर्ट या फैशन से जुड़ी चीज़ें आपके लिए सौभाग्य बढ़ाएंगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह परिवर्तन और गहराई का है। कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: मैरून
लकी नंबर: 8
लकी दिन: मंगलवार
लकी चार्म: लाल चंदन या तांबे की वस्तु
गुड लक टिप
मन में नकारात्मकता न रखें। ध्यान और प्राणायाम आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होंगे।

धनु राशि (Sagittarius) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आ रहा है। यात्रा, पढ़ाई और करियर में शुभ परिणाम मिल सकते हैं।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3
लकी दिन: गुरुवार
लकी चार्म: पीला रुमाल या हल्दी की गांठ
गुड लक टिप
गुरुजनों और माता-पिता का आशीर्वाद लें। यह आपके लिए सबसे बड़ा लकी चार्म होगा।

मकर राशि (Capricorn) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का है। तुरंत परिणाम न मिलें, तो निराश न हों सफलता धीरे-धीरे मिलेगी।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 4
लकी दिन: शनिवार
लकी चार्म: काला धागा या लोहे की अंगूठी
गुड लक टिप
अनुशासन बनाए रखें। समय का सही उपयोग आपकी किस्मत चमकाएगा।

कुंभ राशि (Aquarius) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नवाचार और बदलाव का है। नए विचार आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्त मददगार साबित होंगे।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: आसमानी
लकी नंबर: 11
लकी दिन: शनिवार
लकी चार्म: नीला स्टोन या सिल्वर ब्रेसलेट
गुड लक टिप
सोशल रहें, लेकिन अपनी सीमाएं तय रखें। सही संगति आपके लिए भाग्यशाली होगी।

मीन राशि (Pisces) इस हफ्ते आपकी किस्मत का हाल
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहने का है। रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी।
आपका Lucky Charm
लकी रंग: बैंगनी
लकी नंबर: 7
लकी दिन: गुरुवार
लकी चार्म: अमेथिस्ट या धार्मिक पुस्तक
गुड लक टिप
प्रार्थना और मेडिटेशन करें। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

